Nieuw op VTM: 'Pro Deo': zes daders, zes pro-deoadvocaten

foto: VTM - MEDIALAAN

Zes misdrijven, zes daders, zes toegewijde pro-Deoadvocaten: vanaf donderdag 4 mei zoomt 'Pro Deo', de nieuwe vijfdelige docureeks van VTM NIEUWS in op pro-Deoadvocaten die juridische bijstand geven aan mensen die een misdrijf hebben begaan.

Zes mensen voor wie een advocaat onbetaalbaar is, maar die door dit pro-Deosysteem toch niet aan hun lot worden overgelaten. Het staat immers gebeiteld in onze grondwet: iedereen heeft recht op verdediging.



Kris Hoflack, algemeen hoofdredacteur VTM NIEUWS: “Pro Deo toont een kant van de advocatuur die nog te weinig belicht wordt. Die van de idealistische pleiters. Pro-Deoadvocaten zijn voor hun cliënten vaak nog de enige hulplijn om na hun straf met een propere lei te kunnen beginnen.”



Naast de daders schetst deze reeks ook het portret van zes gemotiveerde pro-Deoadvocaten. Advocaten die voor deze cliënten vaak veel meer zijn dan enkel en alleen juridische raadgevers. Zij zijn hun klankbord en hoop in bange dagen, vaak ook buiten de juridische context. Zij zijn diegenen die hen zo goed mogelijk bijstaan tijdens de vaak lange en vooral onzekere maanden voor of tijdens een rechtszaak. Vaak zijn de advocaten generatiegenoten van hun cliënten.



'Dat doet je soms beseffen dat het leven niet voor iedereen even makkelijk is. Dat is ook één van de drijfveren om pro-Deo zaken te aanvaarden. In de hoop en de overtuiging, soms tegen beter weten in, dat mensen kansen moeten blijven krijgen en dat niet iedereen dezelfde kans krijgt. Het verhaal van de plaats van de wieg is gekend maar het is ook effectief zo. Toen ik op de universiteit zat, zat mijn cliënt in de gevangenis. Concreter kan je het verschil niet verwoorden denk ik.'- Meester Stijn Leliaert.



'Pro Deo' geeft de kijker een unieke kijk op ons rechtssysteem en de idealistische kant van de advocatuur. Maar ook op het onstuimige leven van mensen die door de jaren heen aan de rand van de samenleving zijn beland en nu hun leven opnieuw trachten op te bouwen. De advocaten en hun cliënten worden gevolgd van de voorbereidende gesprekken tot de uitspraak, waardoor de kijker een oprecht beeld krijgt van de mens achter het misdrijf én de persoon onder de toga.



Aflevering 1 op donderdag 4 mei

Pro-Deoadvocaat Meester Leliaert staat Steven V. bij. Op 1 januari 2015 belandt Steven na een zware oudejaarsavond in het treinstation van Brugge. Op de camerabeelden van het station is te zien hoe hij behoorlijk dronken een Britse toerist achtervolgde tot buiten. Daar zou hij het slachtoffer in elkaar geslagen en bestolen hebben. Ook een andere man wordt fysiek aangevallen door hem. Steven herinnert zich van deze avond niets meer. Twee maanden na de feiten wordt hij door zijn broer herkend in het opsporingsprogramma FAROEK. De camerabeelden liegen er niet om en Steven geeft zich vrijwillig aan bij de politie.



De cliënt van Meester Dens zit in de cel, de verdediging moet worden voorbereid in de gevangenis. Kevin D. is begin 2016 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden voor een diefstal van enkele blikjes bier en een diepvriespizza in de Aldi van Koksijde. Hierbij wordt door hem geweld gebruikt om zijn vlucht te verzekeren. Door de correctionele raadkamer wordt hij vrij snel voorwaardelijk vrijgelaten en uiteindelijk door de correctionele rechtbank te Veurne bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden effectief.



Een maand na de uitspraak wordt hij opgepakt wanneer hij een bestelwagen probeert te stelen. Hij belandt in de gevangenis. Tijdens zijn verblijf van vijf maanden gaat Kevin in verzet tegen de veroordeling bij verstek. Eens die procedure is opgestart, komen nog drie andere kleine winkeldiefstallen aan het licht. Een verschrikkelijke jeugd en een drugsverslaving hebben Kevin volledig afgestompt maar stilaan komt hij tot inzicht.



Meester Demaitre verdedigt al meer dan zes jaar Christian K, opgenomen in de psychiatrische afdeling van het AZ Sint-Lucas in Gent. Het is zijn zoveelste opname. “Ik heb haar geslagen met een hondenketting”, zegt Christian, al 29 jaar alcoholicus, na zijn arrestatie. Als hij dronken is, slaat hij niet enkel zijn vriendin, hij vernielt ook een aantal keren hun woonst. Nuchter is Christian een beminnelijk man met een groot schuldbesef. Dat wordt bevestigd door zijn omgeving en door zijn advocate, die hem al meer dan zes jaar verdedigt. Steeds doet ze dat naar aanleiding van vechtpartijen, vandalisme en huiselijk geweld. Steeds gebeuren de feiten onder invloed van alcohol.

'Pro Deo', vanaf donderdag 4 mei 2017 vijf weken lang om 22.05 uur op VTM.