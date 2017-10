Nieuw op VTM: 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'

Foto: VTM - MEDIALAAN 2017

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' is een kennisprogramma dat mensen helpt dingen tegen elkaar te zeggen, en dat op geen normale manier. Het programma is van de makers van 'Benidorm Bastards'.

Hoe zeg je een vrouw dat ze te veel schoenen koopt? Hoe zeg je je puberzoon dat hij veilig moet vrijen? Hoe bedank je als 35-jarige je moeder omdat ze elk weekend je was doet? '‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?'’ helpt een handje om die, soms moeilijke, boodschappen op een hoogst originele manier over te brengen. Comedian Jens Dedoncker verrast nietsvermoedende mensen en bezorgt hen een moment dat ze zich nog lang zullen herinneren.

'‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?'’ brengt 10 afleveringen van 45 minuten met telkens 7 uitgewerkte cases, meer dan 70 boodschappen op maat.

Jens Dedoncker helpt mensen om dingen tegen elkaar te zeggen. Van '“ik zie je graag' tot '“uw voeten stinken'”. Hij brengt de boodschap op een niet vlug te vergeten manier. Jens is een totaal onervaren presentator, die iedereen verrast heeft door op zo een korte tijd deze geweldige presentatie neer te zetten.

Producer Sofie Peeters geeft toe dat het een gigantisch werk gebleken is, maar zij had het voor geen geld van de wereld willen missen. 'Het was een ongelooflijke rit met een topteam', zegt ze.

In de eerste aflevering moet onder meer een puber zijn kamer opruimen. Jens schakelt de grove middelen in om de boodschap voor eens en voor altijd duidelijk te maken. Verder pakt Jens een fietsendief aan.

Kers op de taart is acteur/sloddervos Rik Verheye. Mama Christa is ongerust over zijn nalatige boekhouding en doet hem inzien dat zoiets niet zonder gevolgen blijft. Terugkerende karakters zijn de Bikerboys en het Politieduo.

'‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?',’ vanaf maandag 9 oktober om 20.35 uur bij VTM.