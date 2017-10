Nieuw op VTM: 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'

In 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' doen meesterlijke vertellers hun meest verrassende verhaal uit de doeken. 17 bekende Vlamingen pakken week na week uit met een persoonlijke waargebeurde en vooral straffe gebeurtenis die ze zelf hebben meegemaakt.

Terwijl zij vertellen, spelen comedyacteurs Ruth Beeckmans, Sven De Ridder, Ben Segers en Stefaan Degand, samen met gastacteurs, het sappige verhaal woord voor woord na en heb je de indruk dat je er zelf bij was.

Met aan naïviteit grenzend enthousiasme proberen de acteurs elk verhaal tot leven te wekken. De verhalen die aan bod komen, zijn heel divers, net zoals de mensen die ze vertellen. Van een kwajongensstreek van Urbanus, over een griezelverhaal van Lesley-Ann Poppe tot een bizarre ontmoeting van Peter Van Asbroeck, alles is mogelijk.

Verder zijn er verrassende vertellingen van onder meer Bart Cannaerts, Staf Coppens, Tom Waes, Bart Peeters en Sam Gooris.

Uit de bijdrage van 17 rasvertellers zijn 18 spraakmakende verhalen ontstaan. Sergio Quisquater heeft namelijk veel straffe verhalen en doet er voor de gelegenheid twee uit de doeken. 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' is een eerbetoon aan goede verhalen en aan goede vertellingen.

In de eerste aflevering rakelen Staf Coppens, Bart Peeters en Lesley-Ann Poppe een straf verhaal op dat ze nooit eerder vertelden. Bart Peeters werd ooit gevraagd om de rol van De Rode Ridder te spelen, de grootse teleurstelling van zijn leven. Staf Coppens vertelt over die ene keer dat hij besloot om zelf te koken voor zijn vrienden. Uiteraard een beslissing met nefaste gevolgen. Het verhaal dat Lesley-Ann Poppe in petto heeft, had ook het scenario kunnen zijn van een horrorfilm, met spoken, swastika’s en exorcisten...

