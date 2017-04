Nieuw op VIER: 'De Leugendetector' - VIDEO

Foto: VIER - SBS Belgium 2017

In 'De Leugendetector' geeft VIER Vlaamse koppels de kans om het meest oprechte gesprek uit hun leven te voeren. En dat gesprek wordt geleid door Gerard van den Berg, Nederlands communicatie- en leugenexpert met een achtergrond in de psychologie.

Gerard laat koppels opnieuw met elkaar praten over zaken die ertoe doen en die cruciaal zijn voor een relatie. Wat daaruit volgt zijn warme, intieme en soms grappige gesprekken die de koppels vaak dichter of opnieuw bij elkaar brengen.

Vertrouwen en open communicatie zou de basis van elke relatie moeten zijn, daar is iedereen het over eens. Maar ondanks alles wijten de meeste koppels hun moeilijkheden aan een eeuwenoud probleem: we houden van elkaar, maar hoe vertellen we de waarheid over wat we echt denken en voelen?

Het concept

Gerard onderwerpt elke aflevering vier koppels aan een professionele leugendetectortest: Layered Voice Analysis (afgekort LVA), de meest moderne techniek die o.m. door overheidsinstanties, verzekeraars en rekruteerders wordt gebruikt. Aan de hand van de gemeten emoties in de menselijke stem, zal hij nagaan of de (ex-) geliefden wel de waarheid spreken.

Gerard onderwerpt elke gesprekspartner eerst afzonderlijk aan de leugentest en stelt hen vragen die de koppels vaak zelf niet aan elkaar durven te stellen, maar waarop ze wel graag een eerlijk antwoord zouden krijgen. Vervolgens meet hij de emoties in hun stem. Dankzij dit ingenieus systeem weet Gerard precies wanneer er wordt gelogen én waarover. Na de tests is het uur van de waarheid letterlijk aangebroken. Beide gesprekspartners gaan samen met Gerard aan tafel zitten en stellen elkaar twintig vragen. Twintig vragen waarop eerlijk moet worden geantwoord. En als er wordt gelogen? Dan grijpt onze leugenexpert in.

Aflevering 1

Sammy en Hans zijn al twee jaar gelukkig gescheiden, maar is dat ook echt zo? Gerard waakt over de waarheid en onderzoekt of ze stiekem nog hopen op een tweede kans. Cynthia en Dré zijn na meer dan 36 jaar nog steeds een koppel. Nu de kinderen bijna het huis uit zijn, leven ze echter meer naast dan mét elkaar. Kunnen ze door eerlijk over hun gevoelens te praten de passie weer doen oplaaien? Ook bij Joey en Jolien loopt niet alles van een leien dakje. Het koppel heeft al vier jaar een knipperlichtrelatie en ging al zes keer uit elkaar. Aan de leugendetector om te onderzoeken of ze nog een stabiele toekomst hebben samen.

'De Leugendetector', vaaf maandag 17 april op VIER.