Nieuw op Ketnet: 'De Dokter Bea Show' - VIDEO

Foto: Ketnet - © VRT 2017

'De Dokter Bea Show' is een nieuw Ketnet-programma voor 9 tot 12-jarigen over puberteit en seksualiteit. Dokter Bea (Eva Van der Gucht) gaat in haar show elke week vrank en vrij en met veel humor op zoek naar antwoorden op concrete vragen van kinderen over alles wat te maken heeft met hun lichaam, seksualiteit, liefde en relaties.

Ze krijgt daarbij de hulp van experten, een puberpanel van jonge ervaringsdeskundigen en BV’s. 'De Dokter Bea' show werd gemaakt door productiehuis De Mensen en is gebaseerd op het Nederlandse format 'De Dokter Corry show'.

Het programma kwam tot stand in samenwerking met Sensoa, Awel, VUB en Thomas More Hogeschool. Sensoa ontwikkelde rond de thema's van De dokter Bea show een digitaal lessenpakket.

Eindelijk

'Ketnet heeft een programma gemaakt over puberteit en seksualiteit. En dat werd tijd', zegt netmanager Maarten Janssen. 'Elk kind zou relationele en seksuele vorming moeten krijgen, thuis en op school. Maar in de praktijk is dat niet altijd zo evident. Voor veel volwassenen blijft het moeilijk om met kinderen te praten over seksualiteit. Tegelijkertijd hameren experts erop dat we niet te lang mogen wachten met seksuele vorming. Dat het meer moet zijn dan een veredelde biologieles. En ook dat er voor de media een rol weggelegd is qua seksuele vorming. Bij Ketnet willen we kinderen helpen bij het opgroeien. En dus is het niet meer dan logisch dat we ook ons steentje bijdragen aan hun seksuele en relationele vorming.'

Impliciet en expliciet

'De Dokter Bea Show' is niet het eerste Ketnet-programma waarin seksuele ontwikkeling aan bod komt.

Dr. Telidja Klaï, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet: 'In programma’s als 'D5R', '4eVeR', 'W817', 'Ghost Rockers' integreerden we allerlei aspecten rond relatievorming en seksualiteitsbeleving: verliefdheid, relaties, de eerste kus, de eerste seksuele contacten, maar ook vragen rond homoseksualiteit, voorbehoedsmiddelen of ongeplande zwangerschap. Maar dat was altijd op impliciete manier. Uit onderzoek blijkt evenwel dat het aanreiken van expliciete informatie rond relaties en seksualiteit op maat van kinderen zeer belangrijk is voor hun latere seksuele leven. Kinderen die een open communicatie rond relaties en seksualiteit kennen, zijn weerbaarder, meer gewapend tegen grensoverschrijdend gedrag en maken ook meer bewuste en veilige keuzes wanneer ze dit pad van hun ontwikkeling verder verkennen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen ook rond relaties en seksualiteit een waardenkader meekrijgen. Het stimuleren van een dialoog rond relaties en seksualiteit is dan ook van groot belang.'

En dat doet Ketnet nu dus in 'De Dokter Bea Show'.

Geen vraag te gek

'De Dokter Bea Show' is een fris en pittig programma boordevol informatie over relaties en seksualiteit, specifiek op maat van 9 tot 12 jarigen, educatief en wetenschappelijk onderbouwd, maar ook met een flinke dosis humor en een vleugje muziek en show. Elke aflevering vertrekt van een vraag van een jongere. Dat gaat van verliefd zijn, kussen en vrijen, over weetjes over de penis en de vagina, tot afleveringen over kinderen krijgen, zelfbevrediging, seks op sociale media en op internet, grensoverschrijdend gedrag en nog veel meer. Onder het motto ‘geen vraag is te gek’ gaat Dokter Bea geen onderwerp uit de weg.

Het programma bevat een aantal onderdelen. Dokter Bea krijgt elke week in haar kabinet een vraag van een kind over iets dat met seksualiteit of relaties te maken heeft.

Om het antwoord te vinden op die vraag gaat ze te rade bij een collega-expert (biologen, gynaecologen, andrologen, psychologen, maar ook een lingerie-ontwerpster, een uitbaatster van een vrouwvriendelijke erotiekboetiek, enz.).

Elke week is er ook een gesprek met enkele jongeren uit het ‘puberpanel’: 19 jonge mensen tussen 15 en 19 jaar die vanuit hun persoonlijke leven ervaringen uitwisselen over het centrale thema.

Dokter Bea heeft in elke aflevering ook een openhartig skypegesprek met een BV over het onderwerp van de dag, onder meer met Sean Dhondt, Slongs Dievanongs, Jani Kazaltzis, Gers Pardoel, Seppe Smits en Tatyana Beloy.

Om duidelijk te maken hoe de vork juist in de steel zit, demonstreert dokter Bea in haar 'skills lab' hoe een penis of een vagina eruitziet, of hoe dat precies gaat met kussen en vrijen, enz.

Elke aflevering wordt afgesloten met een 'lijflied', waarin dokter Bea de show op aanstekelijke manier muzikaal samenvat.

Vele handen op een buik

'De Dokter Bea Show' is een gedurfd en geëngageerd programma. Ketnet is dan ook niet over een nacht ijs gegaan om het te maken en werkte daarvoor nauw samen met een aantal partners.

Maarten Janssen: 'Het is een project waaraan we met z’n allen intensief en met veel zorg hebben gewerkt. Ik zou zelfs zeggen: 'met liefde en passie'. We hebben het ontwikkeld in nauwe samenwerking met de specialisten van Sensoa, het Vlaams service- en expertisecentrum rond seksuele gezondheid. Voor de productie hebben we een beroep gedaan op productiehuis De Mensen. Zij hebben zichzelf alweer overtroffen. We zijn dan ook bijzonder tevreden met het resultaat. We zijn ook blij met de steun die we gekregen hebben van de VUB en de Thomas More Hogeschool. Onze dank gaat daarnaast uit naar minister van volksgezondheid Maggie De Block, en naar Awel, Kind en Gezin, de Gezinsbond en de Artsenkrant, die het programma van bij de lancering ondersteunen met extra info en inbreng. Sensoa maakte kant-en-klare lessenpakketten die aansluiten bij de thema’s en het Vlaams ministerie van Onderwijs zorgt mee voor de bekendmaking. Veel dank daarvoor. Uiteraard zetten we ook een heleboel info op ketnet.be en ketnetvoorouders.be. En last but not least: we zijn ook absoluut in de wolken met Eva Van der Gucht. Zij was voor ons vanaf dag één de gedroomde Dokter Bea, en we zijn dan ook ontzettend blij dat ze volmondig ‘ja’ heeft gezegd om die rol op te nemen.'

Dokter Bea – Eva Van der Gucht

De rol van dokter Bea wordt gespeeld door Eva Van der Gucht. Zij werd in 2000 wereldberoemd met haar glansrol in 'Iedereen Beroemd', de Oscar-genomineerde film van Dominique Deruddere. Later was ze vaak te zien in Nederlandse producties, maar bij ons speelde ze onder meer mee in 'Oud België', 'Marsman', 'Connie & Clyde' en 'Den elfde van den elfde'. Voor haar rol als Yvonne in die laatste reeks won ze eerder dit jaar de Vlaamse Televisiester voor Beste Actrice.

Dokter Bea presenteert haar eigen show met veel schwung en flair. Maar zelfs dokter Bea weet niet alles over seksualiteit en relaties, en zelfs zij is soms een beetje minder zelfzeker dan ze lijkt…

Eva Van der Gucht: 'Dokter Bea neemt de kijkers op een heel gewone, menselijke manier mee langs de diverse onderwerpen. Alles is bespreekbaar en geen vraag is te gek. Humor is een belangrijke factor in de reeks. Zo doorbreken we eventuele spanningen die er rond de onderwerpen zouden kunnen hangen. Het programma brengt meer dan louter ‘seksuele voorlichting’, we gaan ook in op hedendaagse thema’s die daarbij komen kijken. We geven een brede kijk op de leefwereld van jongeren en de manier waarop zij vandaag naar die onderwerpen kijken.'

Aflevering 1: Kussen - vrijdag 13 oktober

In de eerste aflevering krijgt Dokter Bea een vraag van Dorien: Kussen, hoe doe je dat? Dokter Bea heeft een open en eerlijk antwoord klaar. Ze brengt ook een bezoek aan collega-professor en hoogleraar virologie Marc Van Ranst, die een échte kus in een schaaltje laat groeien.

Dide, Gitte, Lien, Emmerson, Robrecht en Maarten van het puberpanel vertellen over hun allereerste kus.

Dokter Bea kletst skypegewijs met tieneridool Sean Dhondt over de eerste kus, hoe hij graag zoent en nog iets over gevoelige plekjes...

En in haar 'skills lab' toont Dokter Bea tot slot hoe je in de praktijk een perfecte kus geeft.

Het puberpanel van dokter Bea

In elke aflevering van 'De Dokter Bea Show' praat een 'puberpanel' op basis van hun eigen ervaringen en beleving over het onderwerp van de dag. Eigenlijk zijn het vooral adolescenten, maar als ervaringsdeskundigen weten zij beter dan wie ook welke vragen en gevoelens belangrijk zijn in de puberteit.

De groep bestaat in totaal uit 18 jongeren, van wie er in elke aflevering een zestal plaatsnemen in het panel. Sommigen hebben al heel wat seksuele ervaring, anderen staan bewust of toevallig nog minder ver. Ze praten honderduit over lichamelijke veranderingen, kussen, vrijen en masturberen, over hun eerste keer, over seks op internet en sociale media, enz.

De panelleden zijn: Emerson, Lien, Gitte, Quinten, Arnaud, Dide, Flo, Maarten, Keanu, Eline, Ryan, Alia, Rob, Thomas, Armin, Zoë, Robrecht en Remke.

Digitale lespakketten en opleidingen van Sensoa

Voor leraars van het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs ontwikkelde Sensoa digitale lespakketten. Het gaat om interactieve modules die aansluiten bij elk van de twaalf thema’s van 'De Dokter Bea Show'. Ze bevatten zowel doe-vragen en kennistesten als attitudevragen, quizjes en groepswerkvormen. De lesmodules zijn gratis beschikbaar via seksuelevorming.be en ketnetvoorouders.be.

Sensoa organiseert ook vormingen rond 'De Dokter Bea Show'. Daarbij kunnen begeleiders van kinderen van 9-12 jaar (leraars, jeugdwerkers, intermediairs) oefenen met het lesmateriaal dat werd ontwikkeld voor 'De Dokter Bea Show'. Ze leren ook een RSV-programma voor relationele en seksuele vorming (RSV) samen te stellen op basis van ontwikkelingsdoelen. Ze kunnen ook leren hoe ze op een leeftijdsadequate manier informatie kunnen geven over seksualiteit en lichaam en hoe je best met de ouders communiceert over deze lessen.

'De Dokter Bea Show' wordt wekelijks uitgezonden op Ketnet vanaf vrijdag 13 oktober om 19.00 uur.