Nieuw op Canvas: 'Wissel van de Macht'

Wetstraat-journalist Marc Van de Looverbosch stond de voorbije 20 jaar op de eerste rij bij alle grote politieke omwentelingen in België. Een woelige periode waarin de Belgische politiek grondig is veranderd.

In 'Wissel van de Macht' kiest hij daaruit zes verhalen die het huidige politieke landschap mee hebben bepaald:

- De groenen regeren zich kapot

- De Volksunie spat uiteen

- De ondergang van het Belang

- Het kartel CD&V/N-VA breekt

- De val van Leterme

- De ergste regeringscrisis ooit

Marc Van de Looverbosch interviewt alle hoofdrolspelers van toen. Als Wetstraatwatcher was hij destijds getuige van de gebeurtenissen. Hij praat erover met 27 toppolitici die vaak voor het eerst het achterste van hun tong laten zien over een aantal dramatische momenten van toen. Hun onthullende verhalen, zijn scherpe analyses en de unieke beelden uit het rijke VRT-archief leggen de mechanismen van de macht bloot, maar tonen even goed de menselijke drama's in de Wetstraat.

Vanaf dinsdag 31 januari om 21.15 uur met telkens ook een nieuw complementair en interactief verhaal op canvas.be.

'Ik was aangenaam verrast door de grote openheid waarmee toppolitici vertellen over de soms wel pijnlijke episodes uit hun carrière. Ze geven ruiterlijk fouten toe, noemen man en paard, komen af en toe hard of heel emotioneel uit de hoek; kortom het zijn ook maar mensen van vlees en bloed', vertelt Marc Van de Looverbosch.

Aflevering 1: De groenen regeren zich kapot – dinsdag 31 januari

In 1999, na de dioxinecrisis, een schandaal van voedselvergiftiging, verdwijnt de CVP en komt paarsgroen aan de macht. Agalev zit voor het eerst in de regering, maar worstelt met kwesties als wapenleveringen, natuurbehoud, enz. Na vier jaar beleid verdwijnen de groenen uit de Kamer en moeten de ministers Dua en Vogels ontslag nemen. De lokroep van Stevaert om een progressief kartel te vormen verdeelt de partij. Agalev kiest om op eigen kracht door te gaan als ‘Groen’. Bij de verkiezingen in 2004 recupereren ze van het zware verlies. Met getuigenissen van Jos Geysels, Mieke Vogels, Vera Dua, Bert Anciaux, Ludo Sannen en Magda Aelvoet.

In 1999 belanden de groenen (Agalev en Ecolo) voor de eerste keer in de geschiedenis in de paarsgroene regeringen van premier Guy Verhofstadt en Vlaams minister-president Patrick Dewael. De CVP verdwijnt naar de oppositiebanken.

Er waait een nieuwe wind door het land maar de groenen worstelen met een aantal zware dossiers. Ze hebben moeite om zich te positioneren tegenover liberalen en socialisten. Magda Aelvoet neemt ontslag als federaal vicepremier omdat ze een omstreden wapenlevering aan Nepal mee heeft goedgekeurd; een inschattingsfout die haar duur te staan komt. De groene achterban mort omdat Agalev teveel compromissen moet slikken. Op Vlaams niveau krijgt vooral Vera Dua stevige tegenwind door haar milieu- en landbouwbeleid. Bij de federale verkiezingen van 2003 betalen de groenen de prijs: Agelev heeft geen enkele verkozene meer in kamer of senaat.

Ontredderd neemt de hele top van Agalev ontslag: kopman Jos Geysels en ook de Vlaamse ministers Dua en Vogels; Mieke Vogels dik tegen haar zin en onder zware druk. Adelheid Byttebier en Ludo Sannen vervangen hen in de Vlaamse regering. De groenen belanden in een existentiële crisis. Tegelijk probeert sp.a-boegbeeld Steve Stevaert de groenen binnen te halen. Hij heeft in kartel met spirit van Bert Anciaux een grote overwinning geboekt en wil dat Agalev ook meedoet.

De groenen twijfelen. Limburg met minister Sannen wil wel in zee gaan met Stevaert. Maar een memorabel partijcongres beslist daar anders over: Agalev wordt omgedoopt tot Groen!, Dua wordt voorzitter en gaat door op eigen kracht. Ludo Sannen voelt zich verraden, neemt ontslag als minister en verlaat de partij.

Als in 2004 de kiezer Groen! in ere herstelt, gaat Stevaert zijn droom verloren om Vlaams minister-president te worden. Het kartel sp.a-spirit wordt voorbijgestoken door het nieuwe kartel CD&V/N-VA dat dan aan de macht komt.

'Wissel van de Macht', vanaf dinsdag 31 januari om 21.15 uur op Canvas.