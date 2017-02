Nieuw op Canvas: 'Made in Europe' - een culturele reisreeks met Dimitri Verhulst - VIDEO

Foto: Canvas - VPRO/VRT Reinier van Brummelen 2017

'Made in Europe' is een achtdelige reisreeks waarin Dimitri Verhulst de kijker op sleeptouw neemt langs de belangrijkste halteplaatsen van de Europese cultuur. Hij ontrafelt de Europese identiteit aan de hand van de meest uiteenlopende culturele iconen: van Beethoven tot Pussy Riot, van James Joyce tot de minirok, en van Dracula tot Lego.

In een tijd waarin Europa onder vuur ligt gaat Dimitri Verhulst op zoek naar het culturele DNA van ons continent, aan de hand van acht thema's die gerelateerd zijn aan vrijheid: rebellie, religie, de vrije vrouw, verbeelding, de duistere kant, verlangen, vernieuwing en idealen.

In elke aflevering komen diverse iconen uit verschillende landen en uiteenlopende culturele disciplines aan bod die op een of andere manier verbonden zijn. Wat hebben Pippi Langkous, Socrates en de Punk met elkaar te maken, bijvoorbeeld. 'Made in Europe' is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Pieter Steinz. Het is een coproductie van VPRO en Canvas.

'Made in Europe' heeft ook een uitgebreid en interactief digitaal luik, en het Vlaams-Nederlandse cultuurhuis deBuren organiseert wekelijks een podiumprogramma dat aansluit bij de afleveringen.

'We hopen dat Manet en Rodin troost mogen bieden in deze bange dagen…meer dan ooit moet het gewoon, kunst!' - Dimitri Verhulst

Het culturele DNA van Europa

'Made in Europe' is een zoektocht naar de factoren die ertoe hebben bijgedragen dat een kunstvorm of culturele uiting een icoon is geworden. En naar de verbanden die ontstonden omdat de makers elkaar inspireerden. Zo brengt de reeks in kaart hoe kunst en cultuur in Europa met elkaar samenhangen en in de loop van de geschiedenis en een Europees cultuurgoed hebben voortgebracht. Dat is het culturele DNA van ons continent, waarin alles onlosmakelijk met elkaar verbonden lijkt. De kunst die ons bindt.

In zijn zoektocht naar het culturele weefsel van Europa blijft Dimitri Verhulst weg van bureaucratie en financiële crises, maar reist hij kriskras door het Europa dat leeft in de boeken die we lezen, de films die we zien en de muziek waarnaar we luisteren. Een Europa vol culturele iconen: van pop tot klassiek, van literatuur tot populair en van arthouse tot kaskraker

'Made in Europe' is een ode aan de vrije geest, aan individualiteit en aan de vrije expressie. De iconen, die soms al eeuwenoud zijn, worden altijd in relatie met het huidige Europa belicht.

Auteur Pieter Steinz is alvast enthousiast over de reeks: 'Tijdens het schrijven van 'Made in Europe' ben ik meer dan eens aangelopen tegen de beperkingen van het boek als medium. Stel je voor, dacht ik dan, dat Made in Europe een televisieprogramma was. Dan zouden de vertelde verhalen nóg meer diepte en reikwijdte krijgen, terwijl de verbanden tussen de verschillende kunstvormen nóg makkelijker te schetsen waren; je kunt laten horen hoe de muziek van Kraftwerk door klinkt in de moderne dance of laten zien hoe de film Metropolis school maakte voor The Matrix en Star Wars. Je kunt duidelijk maken welke invloed de methode-Stanislavski had op de toneelpraktijk en de filmgeschiedenis. Goed nieuws dus, dat Made in Europe een televisieserie is geworden – niet alleen voor kunstliefhebbers, maar voor alle kijkers.'

'Made in Europe' online

Canvas en VPRO werken online samen om het publiek met 'Made in Europe' te inspireren en te stimuleren om op canvas.be, vpro.nl én op Facebook aan de slag te gaan met hun eigen culturele passies. Aanvullende programma- en afleveringsinformatie is voorafgaand en na afloop van de uitzendingen te vinden op canvas.be. De hashtag voor social media is #madeineurope.

Regisseur: Erik Lieshout

Presentatie: Dimitri Verhulst

Producenten: Stepping Stone Producties in coproductie met de VPRO en Canvas

Aflevering 1: Rebellie – zondag 12 februari

In de eerste aflevering onderzoekt Dimitri Verhulst het verband tussen Socrates, Pippi Langkous, punk en Jacques Brel. Hij reist onder meer naar Athene, de bakermat van de Europese cultuur waar Socrates de autoriteiten bleef bekritiseren. Daarnaast toont hij hoe Jacques Brel het kleinburgerlijke milieu waarin hij opgroeide ontworstelde en niet alleen uitgroeide tot een van de grootste chansonniers, maar later ook een voorbeeld werd voor menig punker. Hij praat ook met leden van de Russische band Pussy Riot die revolteren tegen het bewind van Poetin en portretteert Zweedse vrouwen en mannen die in Pippi Langkous een leven lang een opstandig rolmodel zien. De geest van Socrates waart nog altijd rond.

'Made In Europe', vanaf zondag 12 februari om 20.15 uur op Canvas, canvas.be en vrtnu.be.