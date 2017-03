Nieuw op Canvas: een muzikale wereldreis met DJ Lefto

Foto: 'Lefto - In Transit': DJ Lefto (foto: Canvas - © Caviar/VRT 2017)

'Lefto - In Transit' is een inspirerende zesdelige documentaire reeks van Kurt de Leijer waarin DJ-legende Lefto ons meeneemt op een muzikale wereldreis naar de undergroundscene van Londen, Los Angeles, Seoel, Brussel en Chicago.

Gedragen door de beats nodigt de muzikale duizendpoot ons uit bij gedreven muzikanten, producers en kunstenaars die vol trots kiezen voor hun passie. In elke aflevering ontdekken we talrijke verborgen plekken, die volgens Lefto de steden zo uniek maken.

'We willen de kijker vooral tonen dat de wereld meer te bieden heeft dan de muziek die je dagelijks op de radio hoort of de steden die je in andere reisprogramma’s ziet.' - Lefto

De reeks volgt in grote lijnen Lefto's carrière van de afgelopen 20 jaar. DJ Lefto laat zich tijdens zijn reizen graag inspireren door de vervreemding van het 'Lost in Translation'-gevoel.

In de eerste aflevering neemt hij ons daarom onmiddellijk mee naar een heel exotische bestemming: Seoel, de hoofdstad van Zuid-Korea. De snelheid van de stad en de Aziatische cultuur blijven Lefto verrassen.

In de tweede aflevering keert hij terug naar zijn 'hometown' Brussel. In Brussel is Lefto's liefde voor muziek begonnen door naar concerten in de concertzaal Vaartkapoen in Molenbeek te gaan. Brussel is de stad die Lefto door en door kent, en waar hij met verwonderde ogen kijkt naar de opkomst van een jonge en eigenzinnige hiphop-scene.

De week daarop reist Lefto naar Chicago. Hoewel we vaak denken dat de Amerikaanse cultuur erg op die van ons lijkt, blijft de stad Lefto verbazen. Zowel door de muziek als door de mensen.

Van Chicago gaat het in aflevering vier naar Londen. Daar trekt Lefto al sinds zijn tienerjaren geregeld naartoe, want Londen is hét muziekcentrum van Europa.

In aflevering vijf bezoeken we Los Angeles. Lefto ging 20 jaar geleden al naar L.A., toen hij nog zijn eigen label B9000 had. Hij reisde ernaartoe om lokale artiesten te ontmoeten die zich wilden aansluiten bij zijn label. Veel van die artiesten zijn hechte vrienden geworden.

De laatste aflevering speelt zich opnieuw in België af. Het is meteen ook een terugblik op de reeks waarin Lefto ook toont hoe artiesten met invloeden van overal ter wereld hun eigen ding doen.

'Met deze reeks wil ik mensen een beeld geven van de (muzikale) wereld waarin ik beweeg', aldus DJ Lefto. 'Het is een wereld die me blijft verbazen en verrassen. Muziek is voor velen een manier om hun verhaal te vertellen. Als dj reis ik de wereld rond om zo veel mogelijk verhalen te horen en over de wereld bij te leren. Artiesten laten zich inspireren door hun ervaringen en door de plek waar ze wonen. Iedere plek of stad krijgt zo haar eigen geluid, haar eigen muziek. De situatie in Chicago is niet hetzelfde als die in Seoel of Brussel, dus de muziek daar is compleet verschillend dan de onze. Via muziek willen we in deze reeks dus de culturele rijkheid van deze wereld tonen en de verhalen vertellen van de mensen die erachter zitten. We willen tonen dat er een alternatieve muziekscene is, een scene die niet vaak op de radio of televisie aan bod komt. Maar we willen ook de verhalen van de mensen achter die scene vertellen. Het zijn mensen die de drang hebben om originele dingen te doen. Zij vormen de 'underground'. Maar het is net die 'underground' waarmee de 'mainstream' zich voedt. Daarnaast tonen we ook kanten van steden die niet in een klassiek reisprogramma te zien zijn. We willen de kijker vooral tonen dat de wereld meer te bieden heeft dan de muziek die je dagelijks op de radio hoort of de steden die je in andere reisprogramma's ziet.'

'Lefto - In Transit' werd geregisseerd door Kurt de Leijer en is een productie van Caviar voor Canvas.

Aflevering 1 : Seoel - zondag 26 maart

Seoel is niet alleen het politieke, maar ook het economische en culturele hart van Zuid-Korea. Zo huisvest Seoel niet alleen het parlement, maar ook de nationale kunstacademie en de belangrijkste tak van het nationale museum. Bovendien is de thuisbasis van technologiegiganten zoals Samsung en LG goed voor zo’n 23% van het Zuid-Koreaanse bruto binnenlandse product, aldus de OECD. Kortom, politiek, economie en cultuur smelten moeiteloos samen in de 25 districten van Seoel. Lefto gaat er op stap met antropologe Kyuhee Baik. Ze maken onder meer kennis met het collectief 360 Sounds en hun manager Lil Min, met DJ Soulscape en schilder Bitkr.

'Lefto - In Transit', vanaf zondag 26 maart om 21.55 uur op Canvas.