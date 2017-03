Nieuw op Canvas: de Ijslandse topfictie 'Trapped'

Foto: Canvas/VRT - © Lumière Publishing 2017

Van de Ardeense wouden naar het diepgevroren en dik besneeuwde IJsland: voor Canvas is het maar een kleine stap op zaterdagavond. Na afloop van de RTBF-reeks 'Ennemi Public' volgt met 'Trapped' de allereerste IJslandse successerie.

'Trapped' (of 'Ófærð' in het Ijslands) vertelt een ijzingwekkend misdaadverhaal dat zich afspeelt in een afgelegen stadje in het oosten van IJsland.

Daar vinden vissers in hun netten een vreselijk verminkt lichaam, net op het moment dat een ferryboot uit Denemarken aanmeert. Kort daarop breekt een gigantische sneeuwstorm uit die het stadje helemaal afsnijdt van de buitenwereld. De plaatselijke politie-officier Andri Olafsson en zijn kleine team staan er dus alleen voor.

'Trapped' werd geregisseerd door Baltasar Kormákur, die eerder met zijn kaskraker Everest al ruime ervaring opdeed met sneeuw en ijs. De reeks was een onwaarschijnlijk kijkcijferkanon in Ijsland (met marktaandelen tot 90%) en won vorig jaar diverse prijzen, waaronder de prestigieuze Prix Europa voor Beste Fictiereeks.

Moord aan het eind van de wereld

Seyðisfjörður is een geïsoleerd stadje in het oosten van IJsland, aan het einde van de gelijknamige fjord. Op een barre winterdag wordt in een visnet voor de haven de romp van een lichaam aangetroffen, net op het moment waarop de ferryboot uit het Deense Hirtshals voor anker gaat. De plaatselijke politiebaas Andri Olafsson (Ólafur Darri Ólafsson) onderzoekt de zaak, samen met zijn jonge assistenten Hinrika (Ilmur Kristjánsdóttir) en Ásgeir (Ingvar Eggert Sigurðsson). Korte tijd later breekt een geweldige blizzard uit, die Seyðisfjörður nog meer dan anders afsluit van de buitenwereld. Daardoor komt er ook geen versterking van de politie van Reykjavik, die toch iets meer ervaring heeft met dit soort zaken. Andri en zijn collega's staan er dus alleen voor.

Andri denkt dat het lichaam afkomstig is van de ferry en verbiedt de kapitein, Søren Carlsen (Bjarne Henriksen), om passagiers van boord te laten gaan tot de mensen uit Reykjavik arriveren. Maar het verbod is moeilijk te handhaven en algauw blijkt dat er zich vreemd volk aan bood bevindt.

Ondanks de afgelegen locatie van Seyðisfjörður wordt Andri niet alleen geconfronteerd met een moordzaak, maar ook met mensenhandel en zelfs met Chinese projectontwikkelaars, die ervan overtuigd zijn dat het stadje door de klimaatverandering op een strategische plaats ligt langs een toekomstige zeeroute. Dat klinkt als muziek in de oren van vele IJslanders, die de economische crisis van 2008 nog helemaal te boven zijn gekomen.

De IJslandse Gérard Depardieu

De rol van de boomlange en rondborstige Andri Olafsson wordt vertolkt door Ólafur Darri Ólafsson, een soort knuffelbeer die in IJsland razend populair werd door de reeks. 'Hij lijkt wel een van de bergen in de fjord', zegt regisseur Baltasar Kormákur. 'Niet echt een typische held, maar Ólafur Darri was vanaf het begin mijn eerste keuze voor deze hoofdrol. Hij is een soort IJslandse Gérard Depardieu geworden. De vrouwen zijn gek op hem, echt waar'.

Privé zit het Andri nochtans allemaal niet mee. Hij is nog maar net gescheiden en zijn ex Agnes (Nína Dögg Filippusdóttir) paradeert al met haar nieuw partner. Zijn dochters zijn de baas in huis en zijn schoonvader Eiríkur (Dorsteinn Gunnarsson) rouwt nog altijd om de dood van zijn andere dochter Dagný, zeven jaar geleden.

En als politieman wordt Andri nu voor het eerst in zijn leven geconfronteerd met een moord. Hij staat er helemaal alleen voor, maar dat lijkt in hem een primitieve kracht en een scherp instinct los te maken. 'Misschien is dat wel iets typisch IJslands', zegt acteur Ólafur Darri Ólafsson. 'IJsland is zo geïsoleerd en dunbevolkt dat IJslanders het gewoon zijn om hun plan te trekken. Ze moeten in staat zijn om elke situatie de baas te kunnen'.

Ólafur Darri Ólafsson is wel een IJslander, maar hij werd geboren in de Verenigde Staten. Hij is ook geregeld te zien in Amerikaanse films en reeksen, en had zelfs een gastrol in 'True Detective'.

Een mix van Nordic noir en Agatha Christie

'Trapped' hoort thuis in het rijtje van 'The Killing' en 'The Bridge', al ademen die toch een meer stedelijke sfeer uit. In 'Trapped' spelen de natuur en het weer een determinerende rol. De bergen, sneeuw en ijs bepalen in grote mate de levensstijl en het doen en laten van de personages. In die zin leunt de reeks misschien nog wel meer aan bij 'Fortitude', de Britse serie die vorig jaar op Canvas te zien was en die zich afspeelde op (Svalbard) Spitsbergen. 'Een mix van Nordic Noir en Agatha Christie', noemde Kormákur het zelf.

'Trapped' was trouwens een gigantisch succes in IJsland, met recordkijkcijfers, al is dat in een land met 323.000 inwoners natuurlijk relatief. De uitzending op het ook al niet zo grote BBC 4 haalde in absolute cijfers ruim drie keer zoveel kijkers als er inwoners zijn in IJsland. In Frankrijk werd de reeks bekeken door ruim 5 miljoen mensen.

'Trapped', vanaf zaterdag 11 maart om 20.35 uur op Canvas.