Nieuw bij VTM: 'De Uitverkorenen': wie zijn ze?

Velen zijn geroepen, maar weinigen écht uitverkoren. In het gloednieuwe programma 'De Uitverkorenen' volgt VTM vanaf woensdag 3 mei tien uitverkorenen van dichtbij. Allemaal zijn ze om diverse reden uitgekozen om dit programma letterlijk mee te maken. Allemaal hebben ze iets verrassend meegemaakt in hun leven dat hen bijzonder maakt en dat ze nu met de kijkers delen.

‘De Uitverkorenen’ is geen reality- of fictiereeks, geen spelprogramma of quiz. Wat het wél is, weten alleen ‘De Uitverkorenen’ zelf. De rest van Vlaanderen volgt op woensdag 3 mei…



Alexine - 24 jaar - Gent (Coördinator kinderopvang)

De spontane en vrolijke Alexine is 24 jaar. Tijdens een romantisch afspraakje met haar vriend in Gent, wordt ze plots overvallen door een briefje waarop staat dat zij één van de uitverkorenen is. 'Hoewel ik normaal helemaal niet van verrassingen hou, besloot ik me toch in het avontuur te storten. Ik dacht: zo’n uitnodiging krijg je geen twee keer'. Alexine werkt in het OCMW te Zingem op de dienst kinderopvang. Haar werkdag start ze steevast met een bezoekje aan haar lievelingswebsite: zalando.be. Maar dan krijgt haar online shopverslaving plots een heel bizarre wending, één die ze echt niet zag aankomen. Wat zit er in het mysterieuze pakket in haar auto? En hoe is de doos in de gesloten auto geraakt?



Alexine staat met haar mond vol tanden. 'Ik heb zoveel vragen en krijg maar geen antwoorden. Wat me overkomt is mega creepy, ik ben volledig van mijn melk.' En ook in haar favoriete koffiebar, waar ze graag vertoeft tijdens het weekend, vindt een geheimzinnige en onverklaarbare gebeurtenis plaats. Houdt Alexine het hoofd koel? Beseft ze waarom ze één van 'De Uitverkorenen' is?



Nikki - 40 jaar - Maasmechelen (Politieagent)

De 40-jarige Nikki is een sympathieke politie-inspecteur in de zone Maasland. Hij oefent zijn beroep al 18 jaar met veel passie uit. Daarnaast heeft hij een druk sociaal leven. Zo gaat hij graag een pintje drinken met zijn vrienden in zijn stamcafé in Hasselt. Daar stapelen de mysteries zich met de minuut op. Nikki’s obsessie met nummerplaten krijgt een wel heel verrassende wending, 'The X-Files' waardig.



Nikki is ook actief bij de jeugdbeweging Chiro als volwassenbegeleider. Tijdens een bijeenkomst wordt hij opnieuw volledig met verstomming geslagen: 'Ik ben normaal iemand die heel opmerkzaam is en op alle details let. Een beetje beroepsmisvorming, denk ik. Maar alles gebeurde voor ik iets in de gaten had. Je denkt altijd: mij zou dit niet kunnen overkomen. Maar dan sta je plots met je mond vol tanden.' De vraag is: Wie heeft Nikki uitverkoren en waarom? En wat heeft die nog voor Nikki in petto?

'De Uitverkorenen, vanaf woensdag 3 mei 2017 om 20.35 uur op VTM.