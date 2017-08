Najaar VTM: lachen met dagelijkse ergernissen in 'Kafka'

Foto: TVvisie - Roger Mortelmans 2017

Comedy is een belangrijke pijler voor VTM. Met 'Kafka' brengt de zender een humoristisch, satirisch programma. Ook in 2017 is 'Kafka' nog altijd springlevend. Ambtenarij, regeltjes, kleine letters en grote bureaucratie zijn niet weg te denken uit ons leven.

Dit is misschien wel leuk, want dan kan de Vlaming zich nog altijd eens heerlijk ergeren. Met die ergernis in gedachten brengen de makers van onder meer 'Loslopend Wild & Gevogelte' nu het gloednieuwe 'Kafka'. Het is een programma met absurde, maar zeer herkenbare situaties, die mensen laten lachen met wat hen in het dagelijkse leven ergert. Dat kan zowel op kantoor zijn, op straat, in de fitness of... zelfs in een containerpark.

'Kafka' laat de kleine mens zien die moet vechten tegen de grote machine. En de overheid is trouwens niet de enige instelling waar het spook van 'Kafka' door de gangen sluipt. Want probeer maar eens dat abonnement op de fitness snel en goedkoop op te zeggen.

In de eerste aflevering van 'Kafka' wordt gefocust op de verstikkende regeltjes, het gebrek aan werkvreugde en de vergadercultuur in een overheidsbedrijf.

De generiek van 'Kafka' staat vol bekende namen. Tiny Bertels, Tom Audenaert, Frank Focketeyn, Lukas Bulteel, Stefaan Degand, Nico Sturm, Flor Decleir, Ilse De Koe, Goele Derick, Pieter Piron, Steve Geerts, Dirk Van Dijck, Gert Portael, Iris Van Cauwenbergh, Michael Vergauwen, Mathias Sercu, Günther Lesage, Ingrid De Vos, Tania Van Der Sande acteren mee.

En dat is nog maar alleen de vaste cast, want nog heel wat andere acteurs maken hun opwachting in de serie.

'Kafka', vanaf woensdag 6 september om 20.35 uur bij VTM.