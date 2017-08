Najaar op VIER: '#hetisingewikkeld'

Foto: TVvisie - © Roger Mortelmans 2017

Met '#hetisingewikkeld' brengt VIER dit najaar een nieuwe tragikomische fictiereeks over familie, liefde en hoe een gezin anno 2017 verschillende maten en vormen kent.

Lien (An Miller) en Peter (Ben Segers) hebben alles om gelukkig te zijn, een goede job, twee prachtige kinderen, toffe vrienden, een mooi huis en een kat. Maar hun liefde is uitgedoofd, hun seksleven dood en de midlifecrisis staat pal voor de deur.

Lien komt tot het besluit dat het beter is uiteen te gaan. Zij mist waardering, voldoening en passie in haar leven. Maar noch zij noch Peter krijgen het over hun hart om de kinderen wekelijks heen en weer te verhuizen zodat ze om beurt bij een van de ouders kunnen verblijven. De beste oplossing is om in het hetzelfde huis te blijven wonen, maar wel apart. Week om week slaapt de één in de kelder en de andere boven met de kinderen in huis.

Lien krijgt wel het gevoel dat ze veel gemist heeft in haar leven en begint aan een inhaalbeweging, inclusief flirten en te veel drank. Maar het gras is niet altijd groener aan de andere kant. Peter daarentegen worstelt met een enorme identiteitscrisis. Hij beseft niet goed dat zijn relatie, net als hijzelf, uitgeblust is en komt zichzelf tegen. Hij wil één en ander goedmaken, tot hij zich in het vrije leven stort.

Bert Haelvoet speelt in '#hetisingewikkeld' de rol van Koen, de beste vriend van Peter, zijn veel jongere vrouw Veerle (Lize Feryn) is ook de boezemvriendin van Lien. Kristine Van Pellecom geeft gestalte aan Ine, de zus van Lien en is eeuwig op zoek naar de ene ware liefde en Bill Barberis kruipt in de huid van Seppe voor wiens charmes Lien als een blok valt. Charlotte Vandermeersch is de danslerares Charlotte en doet de uitgebluste Peter weer heropleven. De ouders van Lien worden gespeeld door Jos Verbist en Els Olaerts en Henry die dement is en te pas en te onpas aan de deur staat bij Lien en Peter is niemand minder dan Johny Voners. Nicolas (Geert Hunaerts) komt zijn vader regelmatig halen.

De regie van '#hetisingewikkeld' ligt in handen van Lenny Van Wesemael.

'#hetisingewikkeld', vanaf woensdag 30 augustus om 21.45 uur op VIER.