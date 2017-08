Najaar 2017 kick-off: maandag 28 augustus

Foto: TVvisie - Roger Mortelmans 2017

De 'grote vakantie' loopt op haar laatste beentjes, de schooltassen worden bijna weer bovengehaald en de laatste festivaltenten worden stilaan afgebroken. En dat betekent vooral: er komt weer leven in je tv!

VTM trekt pas vanaf volgende week alle registers open, maar lanceert vandaag toch al het nieuwe programma 'Open Keuken' met Sandra Bekkari. Oude bekenden 'De Buurtpolitie' én 'Familie' zijn ook weer op post.

Bij VIER start de najaarsprogrammering al helemeaal met twee nieuwe programma's: Zo is er na 'Huizenjagers' eerst 'Camping Karen & James' en daarna de nieuwe docusoap 'De Kust is Veilig'.

Op Eén is het betonblok 'Dagelijkse Kost', 'Blokken', 'Iedereen Beroemd' én 'Thuis' weer van de partij. Het eerste VRT-net brengt nog niet alle kanonnen direct in stelling, maar lanceert deze week toch al een aantal nieuwe programma's. Op maandag is dat 'De Helden van Arnout'. Daarna is Siska Schoeters er weer met 'De Club'.