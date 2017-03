MNM en Ketnet steunen de Nationale Pyjamadag op 17 maart

Foto: Ketnet - VRT 2017

Op vrijdag 17 maart is het Nationale Pyjamadag. De vzw Bednet, MNM en Ketnet roepen alle leerlingen uit de lagere en middelbare school op om die dag in pyjama naar school te gaan, als teken van solidariteit met langdurig zieke kinderen die zelf niet naar school kunnen.

Dankzij Bednet krijgen zij toch de kans om de lessen te volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klasgenoten. MNM en Ketnet besteden heel de week aandacht aan de Nationale Pyjamadag en Bednet.

Ketnet en de Nationale Pyjamadag

Maarten Janssen, netmanager Ketnet: 'We verlenen met heel veel plezier steun aan de Nationale Pyjamadag. Bij Ketnet vinden we het heel belangrijk dat kinderen een stem krijgen. Door in pyjama naar school te gaan, laten ze zien dat ze langdurig zieke kinderen steunen. Het is voor scholen, en voor ons, de perfecte manier om op een luchtige manier een moeilijk thema bespreekbaar te maken.'

Van maandag tot en met donderdag roept Ketnet kinderen op om een foto door te sturen van de pyjama-outfit waarmee ze vrijdag naar school gaan.

Vrijdag 17 maart presenteert Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou - in pyjama uiteraard - de wrap, samen met een Bednetter op afstand. En ze nodigt een klas, die meedeed aan de pyjamadag en een Bednetter als klasgenoot hebben, uit voor een heuse 'pyjamaparty'. Samen kondigen ze de programma's aan. 'Karrewiet', het dagelijkse journaal van Ketnet, besteedt ook aandacht aan de Nationale Pyjamadag.

MNM en de Nationale Pyjamadag

Rino Ver Eecke, netmanager MNM: 'MNM maakt graag radio tussen de luisteraars. Zo voelen we wat er in hun leefwereld gebeurt en waar ze mee bezig zijn. Ook dit jaar maken Peter en Julie de ochtendshow live in een klas. Dat geeft alle luisteraars in Vlaanderen de kans om te ontdekken hoe Bednet werkt en welke mogelijkheden het biedt voor langdurig zieke leerlingen en jongeren. Ons doel is om samen met de luisteraars iedereen te inspireren en extra kansen te geven.'

Vrijdag 17 maart presenteren MNM-dj’s Peter Van de Veire en Julie Van den Steen hun ochtendshow live vanuit het Virga Jessecollege in Hasselt, de school van Bednetter Catharina. Catharine strijdt tegen ALS waardoor ze nog maar zelden naar school kan. Dankzij de vzw Bednet kan ze de lessen gelukkig nog wel van thuis uit volgen. Met de uitzending vanuit het college in Hasselt wil MNM alle langdurig zieke kinderen en jongeren - en Catharina in het bijzonder - een hart onder de riem steken. Speciaal daarom zal Catharina op Nationale Pyjamadag zelfs even naar school komen. In ruil hebben Peter en Julie heel wat verrassingen voor haar in petto.

Bednet

Bednet biedt synchroon internetonderwijs (SIO) aan langdurig of chronisch zieke kinderen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Hoe werkt het? Zowel thuis als in de klas staat er een computer met een webcam en een scanner-printer. Via een internetverbinding zien en horen de kinderen thuis dus alles wat er in de klas gebeurt. Met de webcam kunnen ze inzoomen op het schoolbord. Ze kunnen vragen stellen en met iedereen praten. Sinds de start in 2007 hebben al 2056 langdurig zieke kinderen uit 1064 Vlaamse scholen gebruik kunnen maken van synchroon internetonderwijs via Bednet. Omdat onderwijs een recht is, ook als je ziek bent.