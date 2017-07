Meus scoort met 'Dagelijkse Zomerkost'

Foto: En - VRT 2017

Het nieuwe Meus-programma 'Dagelijkse Zomerkost' op En is een succes. De voorbije dagen prijkte het programma bovenaan in de kijkcijfers. En dat is met het reguliere 'Dagelijkse Kost' nooit het geval.

'Dagelijkse Zomerkost' scoort echter niet per sé beter dan het 'gewone' 'Dagelijkse Kost'. Het programma is gewoon een klein half minuutje langer.

Het is namelijk zo dat programma's pas worden meegeteld in de kijkcijferlijsten wanneer ze minstens een kwartier duren. 'Dagelijkse Kost' haalt die 15 minuten nooit. Enkel de samenvatting op zondag, die bijna een uur duurt, wordt meegeteld. Bij Eén hebben ze nu 'Dagelijkse Zomerkost' een klein beetje langer gemaakt waardoor het programma wel in de dagkijkcijfers opduikt.

'De Stoel', dat na het weerbericht wordt uitgezonden, is en blijft wél een echt mini-programma en komt dus niet aanmerking voor een notering in de kijkcijfers.

Bron: Het Laatste Nieuws