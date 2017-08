Mayweather vs. McGregor live op Eleven Sports

Eleven Sports heeft de exclusieve live-uitzendrechten verworven voor het titanengevecht tussen Floyd Mayweather en Conor McGregor op zaterdag 26 augustus in Las Vegas om 3.00 uur Belgische tijd.

Dit 'gevecht van het jaar' tussen de ongeslagen bokskampioen Mayweather en de kooivechter McGregor zal online via Eleven Sports te bekijken zijn.

Levende legende Floyd 'Money' Mayweather (40) komt op 26 augustus terug uit bokspensioen voor de kamp van het jaar tegen kooivechter Conor McGregor (28). De ongeslagen Mayweather is torenhoog favoriet tegen meervoudig UFC-kampioen McGregor, die voor het eerst in zijn leven aan een échte bokswedstrijd zal deelnemen. McGregor is weliswaar de eerste man ooit die er in geslaagd is om in twee verschillende gewichtsklassen kampioen te worden in de populaire UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld.

Eleven Sports versterkte het uitgebreide gevechtsportaanbod eerder al met de exclusieve uitzendrechten voor Cage Warriors en UFC. De 'Fight of the Year' tussen Mayweather en McGregor zal in België exclusief online via Eleven Sports te volgen zijn. Fans kunnen online een pass kopen om het event te bekijken, het zogenaamde 'pay-per-view'-principe. Een FIGHT PASS voor het titanengevecht kost 20 euro en geeft toegang tot een HD-stream op de website en de app van Eleven Sports. Bovendien krijg je bij de FIGHT PASS ook een gratis (digitaal) maandabonnement voor de drie kanalen van Eleven Sports. Nieuwe abonnees krijgen bij aankoop van een YEAR PASS (80 euro voor een jaar toegang tot alle kanalen van Eleven Sports) de FIGHT PASS er gratis bij.

'Met de exclusieve uitzendrechten voor dit supergevecht onderstrepen we nogmaals onze voortrekkersrol in het live uitzenden en ondersteunen van gevechtssporten', zegt Anouk Mertens, Managing Director, Belgium, Eleven Sports. 'In november organiseren we samen met Cage Warriors voor het eerst een MMA-avond in België en de tickets voor dat evenement gaan vlotjes over de toonbank. Het toont dat het Belgische publiek erg geïnteresseerd is in de verschillende gevechtssporten.'