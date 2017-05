Marathonradio steunt studenten dit jaar vanuit Marathonradiohuis in Leuven

Foto: MNM - © VRT 2017

Van maandag 5 tot en met vrijdag 23 juni is er opnieuw Marathonradio op MNM. Drie weken aan één stuk presenteren MNM-dj's Peter Van de Veire, Julie Van den Steen en Sander Gillis een non-stop radioprogramma boordevol studie- en ontspanningstips om blokkende studenten een hart onder de riem te steken.

Nieuw dit jaar is de locatie: er wordt de hele periode live uitgezonden vanuit het Marathonradiohuis in Leuven. Ook het Marathonradio Rescue Team trekt dit jaar opnieuw de baan op. Eva Daeleman en Tom De Cock snellen studenten in heel Vlaanderen te hulp bij diverse problemen.

Rino Ver Eecke, nethoofd MNM: 'Intussen is Marathonradio een jaarlijkse traditie geworden bij MNM. Het is een project dat onmisbaar is geworden in Vlaanderen. Vanaf Nieuwjaar vragen studenten of het project terug komt... en dat doet deugd. Fijn dat een hele ploeg radiomakers alle studenten in Vlaanderen kan steunen in de moeilijke tijd van blokken en examens maken. Leuk om te weten dat we met MNM het grote verschil maken. Ik wens iedereen veel succes en de beste resultaten!'

Sander oefent de nacht

MNM-dj Sander Gillis krijgt zijn vuurdoop vanavond al tijdens een Marathonradio Oefennacht van middernacht tot 6.00 uur. Op maandag 5 juni trekt hij 's ochtends onmiddellijk mee Marathonradio op gang. Peter, Julie en Sander wisselen elkaar dag en nacht af, 19 dagen aan een stuk.

Sander Gillis (MNM-dj): 'Marathonradio is nodig voor elke student die aan het studeren is en die denkt dat hij of zij er helemaal alleen voor staat, want dat is niet zo. Wij zijn er dag en nacht! Letterlijk àltijd als de student bezig is, is er ook iemand van ons om hem of haar te steunen. We hebben studeertips, concerten en natuurlijk ook het Marathonradio Rescue Team dat naar je toe kan komen om je te helpen. Kortom: voor iedereen die iéts nodig heeft, zijn wij er!'

Net zoals vorig jaar trekt ook het Marathonradio Rescue Team naar buiten. MNM-dj's Eva Daeleman en Tom De Cock nemen de opdracht 'studenten steunen' wel heel letterlijk, en trekken eropuit om studenten in heel Vlaanderen fysiek én mentaal te steunen. Studenten kunnen hun hulp vragen bij ál hun problemen. Dat kan gaan van ijsjes trakteren op een warme blokdag tot als een vip naar het meest gevreesde examen gaan of een favoriete artiest van een student op kot laten optreden. Alles kan.

Marathonradio is er dit jaar echt voor iedereen en op elk moment. Via de - gratis te downloaden - MNM Luisterapp kan je overal naar Marathonradio luisteren. MNM Hits Marathonradio via de internetradiospeler is er dan weer voor de student die zich beter kan concentreren met muziek alleen.

Nieuw dit jaar is het Marathonradiohuis in Leuven als Marathonradio-decor en centraal ontmoetingspunt voor studenten. Studenten kunnen er op gerichte tijdstippen elkaar ontmoeten en tijdens hun blokpauzes een exclusief optreden meepikken bij Marathonradio Live. Al meer dan 30 artiesten komen de blokkende studenten een muzikaal hart onder de riem steken. Op de twee vrijdagavonden is er ook het Marathonradio Free Podium, waar studerende jonge muzikanten een platform krijgen. Inschrijven kan steeds via MNM.be. Daarnaast zijn er ook de Nationale Pauzemomenten én DJ’s die tussen 19.00 en 20.00 uur draaien in het Marathonradiohuis in Leuven. De voorlopige line-up van Marathonradio live en de Nationale Pauzemomenten vind je hieronder.

Line-up Marathonradio Live:

Lady Linn

Ertebrekers

Gangthelabel

Warhola

Bazart

Stan Van Samang

School Is Cool

Gers Pardoel

Clouseau

Intergalactic Lovers

TheColorGrey

Loïc Nottet

Slongs Dievanongs

Milo Meskens

Wim Soutaer

Billie

Jebroer

Matthias Vergels

Woodie Smalls

LEVEL SIX

Delv!s

Bandits

Coely

Tom Frantzis

Brides Of Lucifer (metalproject van Scala)

The Lighthouse

Laura Tesoro

Radio Guga

Kraantje Pappie

Billie Leyers

Niels Destadsbader

Jasper Erkens

DJ's Nationale Pauzemomenten:

Lennert Wolfs

Mark with a K

DJ Lightning

Van Echelpoel

SNES (Start To DJ-winnaar)

DJ Freaquency (Start To DJ)

DJ Sample (Start To DJ)

Henri PFR

DJ Licious

DJ Nobels (Start To DJ)

Regi

Avalonn (Start To DJ)

5NAPBACK (Start To DJ)

Marathonradio Rescue Team vandaag al op de baan

Deze voormiddag geven Eva en Tom de studenten al een eerste duwtje in de rug. Ze trekken naar verschillende scholen en publieke plaatsen om Marathonradiomarkeerstiften uit te delen. Want, een gehighlighte cursus is er twee waard! Welke campussen ze bezoeken, vind je hier:

Eva

07.30 uur: Grote Markt, Aalst

09.30 uur: Sint-Bavohumaniora, Gent (De Strafste School 2017)

11.15 uur: Hogeschool West-Vlaanderen, Kortrijk

Tom

07.30 uur: Spoorwegstation Mechelen-Centraal, Mechelen

10.00 uur: Hogeschool PXL, Hasselt

12.30 uur: ASO Spijker, Hoogstraten (De Strafste School 2013)

Donderdag 30 juni komen de Marathonradio-dj's terug samen voor Marathonradio Het Rapport. Ze willen graag weten hoe het geweest is, vieren de successen en troosten waar nodig.

'Marathonradio Oefennacht', van donderdag 18 mei middernacht tot vrijdag 19 mei 6.00 uur op MNM, met Sander Gillis.

'Marathonradio', van maandag 5 tot en met vrijdag 23 juni op MNM, met Peter Van de Veire, Julie Van den Steen, Sander Gillis, Eva Daeleman en Tom De Cock.

'Marathonradio Het Rapport', donderdag 30 juni van 10.00 tot 19.00 uur op MNM, met Peter Van de Veire, Julie Van den Steen, Sander Gillis, Eva Daeleman en Tom De Cock.