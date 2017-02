Maandag start het nieuwe seizoen van 'De Mol' op VIER

Bijna 6.500 kandidaten, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, schreven zich in voor het nieuwe seizoen van 'De Mol' op VIER.

'Dat was uiteraard veel screenwerk', zegt presentator Gilles De Coster, 'want de kandidaten worden werkelijk de kleren van het lijf gevraagd. Uiteraard is het superuitdagend om een selectie te maken uit dergelijk aantal inschrijvingen. De leeftijd van de kandidaten varieerde van 18 tot 71 jaar en meer dan de helft was jonger dan dertig. Er zijn zelfs kandidaturen uit Wallonië en het buitenland binnen gekomen.'

Voor het vijfde seizoen, het tweede op VIER, trok 'De Mol' naar Zuid-Afrika en volgens Gilles De Coster de ideale locatie voor dit programma. 'Het is een ontzettend mooi land met een rijke cultuur', zegt hij.

'De Mol' start dit jaar met elf kandidaten, vijf vrouwen en zes mannen, vier kandidaten komen uit de provincie Antwerpen, twee uit Vlaams-Brabant, twee uit Brussel, twee uit Oost-Vlaanderen en één kandidaat uit Limburg. De kijkers zullen uiteraard vanaf maandag 6 februari wekenlang kunnen genieten van de spannende zoektocht naar de saboteur die er naar streeft de kandidaten op een verkeerd been te zetten en te zorgen dat ze zo weinig mogelijk geld verdienen. Dit natuurlijk zo onopvallend mogelijk.

Naast de televisiereeks is er uiteraard zoals vorig jaar ook de website, waarop extra inlichtingen kunnen gevonden worden.

De kandidaten

Deelnemers aan 'De Mol' zijn: leerkracht Annelies (58) uit Schoten, marketing manager Bertrand (31) Vorst, student Bouba (19) Wolvertem, houtbewerker Davey (28) Onze-Lieve-Vrouw-Waver, politie-inspecteur Eline (24) Overmere, Professor Hans (53) Wijnegem, studente Jessica (24) Brussel, personeelsmanager Jolien (35) Poederlee, regioverantwoordelijke Marzena (28) Sint-Amandsberg, laborant Robin (43) Holsbeek en showroomadviseur Sam (24) Hamont-Achel.

We stellen de kandidaten later vandaag nog uitgebreid aan je voor!

'De Mol', vanaf maandag 6 februari om 20.35 uur op VIER.



