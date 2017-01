Maak kennis met de koppels van 'Temptation Island' - VIDEO

Zon, zee, strand en een luxe resort vol begerige en slinkse vrijgezellen. Dat zijn de gekende ingrediënten van 'Temptation Island'. In het nieuwe seizoen testen vier koppels hun relatie door zich op een idyllisch Thais eiland te omringen met schaars geklede singles.

De presentatie van het programma is ook dit seizoen in handen van Annelien Coorevits en de Nederlandse Rick Brandsteder.

Op een tropische bestemming in het zonnige Thailand worden twee Vlaamse en twee Nederlandse koppels elf dagen lang van elkaar gescheiden. Omringd door acht knappe vrijgezellen die de kunst van het verleiden als geen ander beheersen. De stellen hebben één doel: testen of hun relatie sterk genoeg is om elke verleiding te weerstaan. Tijdens hun verblijf hebben ze geen enkel contact met elkaar. Om de paar dagen wordt de partners een filmpje getoond, waarin ze zien hoe de ander zich vermaakt met de acht verleidelijke vrijgezellen.

De koppels

Stewardess Lize (23, Groot-Bijgaarden) viel 8 maanden geleden voor Jeffersons exotische uiterlijk en zijn mannelijke charmes. Lizes blauwe ogen, haar mooie lichaam en vooral haar handen en turquoise nagellak konden Jefferson overtuigen. Jefferson (21) zit nog met zijn neus in de boeken en woont als student bij zijn ouders in Denderleeuw. Jefferson is een echte flirt en heeft Lize al eens voor haar neus bedrogen. Lize acht de kans groot dat Jefferson haar ook op 'Temptation Island' zal bedriegen, maar Jefferson wil Lize niet kwijt en zal er alles aan doen om het vertrouwen te herstellen.

Ook de Nederlandse Merijn (24) heeft zijn vriendin Lisa (21) iets te bewijzen. Zij zijn iets meer dan anderhalf jaar samen en hadden een fantastische relatie. Tot het een half jaar geleden flink mis ging en Lisa er achter kwam dat hij contact had met andere vrouwen. Ze doen voornamelijk mee aan 'Temptation Island' om te ontdekken of Merijn wel te vertrouwen is.

De Vlaamse Jolien (medisch secretaresse, 23) en Herbert (ploegchef, 22) uit Deinze zijn al zes jaar samen. Na twee fijne jaren kwam het Braziliaanse libido van Herbert boven. Hij bedroog Jolien, zij kwam erachter en liet hem duidelijk merken dat ze dit niet aanvaardde door hem te straffen met een uitgangsverbod. Een uitgaansverbod waar op 'Temptation Island' elf dagen lang een eind aan komt. Herbert wil aan Jolien bewijzen dat hij trouw kan blijven, ook al is dat in het verleden anders geweest. Als de Braziliaan zijn warm bloed in toom kan houden, wil Jolien graag aan kinderen beginnen. Kan Herbert zichzelf in bedwang houden en wordt er ook dit jaar een 'Temptation'-baby geboren?

De Nederlandse Niels (26) en Rosanna (24) hebben tweeënhalf jaar een serieuze relatie en wonen sinds acht maanden samen. Ze krijgen beide veel aandacht tijdens het stappen, maar kunnen de verleiding tot nu toe goed weerstaan. Lukt dat ze ook als ze niet bij elkaar in de buurt zijn? Ze vertrouwen elkaar voor de volle 100%, maar gooit de kwade dronk van Rosanna roet in het eten?

'Temptation Island', vanaf 1 februari om 20.35 uur bij VIJF.