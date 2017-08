Luistercijfers: Qmusic stijgt door

foto: Qmusic - MEDIALAAN

Het CIM heeft vanmorgen de nieuwe luistercijfers voor de Vlaamse radiomarkt bekend gemaakt. Deze resultaten bestrijken de periode van 8 april tot en met 3 juli 2017. Qmusic groeit bij de zenderdoelgroep 18-44 jarigen van 18,6% (vorige golf) naar 20,1% marktaandeel.

Ook bij de 18-34 jarigen stijgt Qmusic van 19,9% (vorige golf) naar 22%. Op 12+ haalt de radiozender 11,1%. Joe haalt 11,5% op zenderdoelgroep 35-54 jarigen en 7,3% op 12+.



Iwan Reuvekamp, programmadirecteur radio: 'De cijfers zijn in lijn met onze verwachtingen. We schrijven voor beide merken een sterk verhaal. Fijn te zien dat Qmusic deze keer groeit en traditioneel sterk staat in de lente door o.a. de Foute maand. Ondertussen hebben we er al een zomer vol live-muziek aan de kust opzitten en is er morgen nog een Sunset Concert met Oscar & The Wolf. De week erna sluiten we de deuren van ons succesvolle Q-Beach House en knallen Sam & Heidi en Maarten & Dorothee terug vanuit Vilvoorde het najaar in. Bij Joe zijn Sven & Anke al enkele weken terug opgestart en ook Raf & Rani, Evi Hanssen en Kris Wauters zijn klaar voor het najaar.'