Luistercijfers najaar 2016: MNM blijft stijgen bij jongeren

Foto: MNM - VRT 2015

Radio valt niet weg te denken uit het dagelijkse leven van de Vlaming, dat blijkt opnieuw met de recentste studie van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). Bijna 4,4 miljoen Vlamingen luisteren dagelijks naar de radio, dat is nog meer dan in de vorige gemeten periode.

Niet alleen het bereik van het medium is hoog, ook de luisterduur is tijdens de nieuwste meting gestegen, dit bewijst dat de luisteraars zeer trouw blijven aan het medium.

De VRT-radionetten blijven met stabiele marktaandelen stevig verankerd in het radiolandschap. Jongerenzender MNM laat opnieuw zeer mooie cijfers optekenen bij deze meting. Het marktaandeel van 11,2 procent is een van de hoogste sinds de lancering van het net, dagelijks luisteren 759.000 Vlamingen naar MNM. Scoren doet MNM in het bijzonder bij jongeren met een recordbereik bij luisteraars tot 24 jaar, goed voor ruim een kwart van deze doelgroep. Ook Klara doet het zeer goed met een hoog bereik tot bijna 200.000 luisteraars per dag. Niet in het minst dankzij verbredende evenementen zoals Iedereen Klassiek, afgelopen najaar weer een voltreffer in Brugge, en Klara's top 100. Radio 2 en Studio Brussel blijven stabiel op hoog niveau, Radio 1 is met een stevig marktaandeel van 8,4 procent de actua-zender bij uitstek.

Els Van de Sijpe, manager radio: 'Radio blijft ook vandaag een belangrijke compagnon in het leven van vele miljoenen Vlamingen. Onder andere dankzij MNM, dat het populairst is bij luisteraars tot 24 jaar, vindt ook de jongste generatie de weg naar het medium radio. Dit door een unieke mix van muziek, informatie, boeiende verhalen en sterke persoonlijkheden. En met acties en events, live-uitzendingen, eigen apps en aanwezigheid op vele digitale platformen. Hiermee versterken de radionetten van VRT nog elke dag hun intense band met onze luisteraars.'

Rino Ver Eecke, nethoofd MNM: 'Elke dag opnieuw merken we uit de vele reacties dat jonge luisteraars van MNM houden. Ze waarderen de mix van muziek, nieuws op maat, acties en thema's en verhalen uit hun leefwereld. Die reiken onze luisteraars zelf aan via alle mogelijke platformen en die werken ze mee uit in onze spitsprogramma's of programma's als 'GenerationM'. Of op dit moment met 'Rock'n Roll Radio High School', waar MNM ook nieuw talent ontdekt. Bovendien belooft het voorjaar weer spannend te worden met tal van muziekacties en acties zoals Spread the work, of hoe je jouw eerste stappen zet op de arbeidsmarkt, en onze intussen alom gekende actie De Strafste School. Scholieren en studenten kunnen trouwens op beide oren slapen: MNM steunt hen opnieuw tijdens Marathonradio. Aan alle luisteraars: een superdikke merci!'

CIM-CIJFERS - GOLF 3/2016 (26.08.2016-22.12.2016)

marktaandeel (12+)* 3/2016

VRT globaal 64,1

Radio 18,4

Radio 2 28,6

Klara 2,6

MNM 11,2

Studio Brussel 13,0