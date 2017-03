Lowie is terug 'Thuis'!

Foto: Eén - © VRT 2017

Maandagavond zag de kijker Lowie opnieuw opduiken in 'Thuis'. Acteur Mathias Vergels wilde even wat ademruimte om zich op zijn muzikale carrière te focussen. Nu zijn eerste single uit is, is hij klaar om er ook in 'Thuis' weer in te vliegen.

Iets meer dan zes maanden geleden vertrok Lowie ( Mathias Vergels) naar Valencia om er, op aanraden van zijn prof, te studeren. Lowie vond er al snel zijn draai bij zijn nieuwe huisgenoten en hij bouwde direct een band op met één van zijn professoren, Carlos. Hij vergat er de problemen die hij thuis had. Ook het schuldgevoel omdat hij zijn vader achterliet, verdween helemaal nadat Luc en Frank hem kwamen bezoeken. Lowie kon met zijn eigen ogen zien dat alles goed gaat met zijn vader. Als hij dan ook nog eens een stadproject in handen krijgt dat hij mag realiseren, lijkt Valencia een echt topjaar te worden.

Het tij keert echter wanneer Lowie een relatie begint met Chiara. Ze blijkt de vriendin te zijn van Carlos, waardoor Lowie in nauwe schoentjes komt te staan. Chiara kiest voor Lowie en Carlos neemt wraak; hij zal er alles aan doen om te verhinderen dat Lowie dit schooljaar slaagt. Lowie moet een keuze maken en zo eindigde ook het boek Losgebroken: '… ik besef meer dan ooit dat ik moet kiezen, want ik heb keuzes. Al lijkt geen enkele keuze echt vanzelfsprekend.'

Lowie heeft zijn keuze gemaakt en staat met pak en zak terug thuis. Helaas zonder groot welkomstcomité want niemand verwacht hem al terug. Plots krijgt hij telefoon. Het is duidelijk te merken dat hij er niet mee gediend is. Is het Carlos die hem probeert te bereiken? Of Chiara? Wat is er tussen hen gebeurd? Zijn ze nog altijd een koppel? Dat ze niet samen naar België zijn afgereisd zoveel is duidelijk want Chiara dook eerder al op bij Ruben, een oude vriend van haar. Is het dan wel allemaal zo toevallig dat Chiara eerder dan Lowie in België opduikt of zit er meer achter? Lowie is in elk geval blij om terug thuis te zijn: Home sweet home!

En acteur Mathias Vergels is verheugd dat hij terug zijn tanden kan zetten in de rol van Lowie:

'Eindelijk terug naar de plaats waar ik me beter voel dan waar dan ook, en dat is gewoonweg hier 'Thuis'!'

Ook zijn collega's en de hele 'Thuis'-ploeg verwelkomen hem met open armen:

Moora Vander Veken (Olivia): 'Een getalenteerde acteur en de lieveling van cast en crew! Onze Matti werd gemist hier en het spreekt voor zich dat ik blij ben dat hij me weer uit mijn concentratie zal komen halen met zijn een of andere domme 'prank'.'

Tina Maerevoet (Paulien): 'Mathias en ik lachen wat af op de set. Tot onze kaken pijn doen! We hebben aan één blik genoeg om hetzelfde te voelen of te denken. Het is zalig om met hem te acteren omdat hij zo'n talentje is. Het is niet voor niks dat we samen de theatervoorstelling Slaapwel Frank gaan spelen! Ik ben héél blij dat hij terug is.'

'Thuis'-producer Hans Roggen: 'Vanaf dag één kwam hij opnieuw met zijn enorme enthousiasme binnenstappen in de studio's. Dat is plezant voor ons als collega’s en dat een topacteur terug op het scherm verschijnt, is plezant voor de kijker.'

'Thuis', elke weekdag om 20.10 uur op Eén.