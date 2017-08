Lieven Scheire zoekt problemen

Foto: En - VRT 2015

Lieven Scheire is voor een nieuw Canvas-programma op zoek naar mensen voor wie een uitvinding op maat een grote verbetering van hun levenskwaliteit zou betekenen.

Samen met een team van uitvinders, makers, ingenieurs, geeks en wetenschappers wil hij oplossingen bedenken voor mensen die door omstandigheden niet ten volle van het leven kunnen genieten. Het team maakt daarbij gebruik van een scala aan slimme en visuele technologieën, met alles van low-tech doe-het-zelf-materialen tot cutting edge technologie.

Beeld je een uitvinding in die een kind met een beperking voor het eerst kan laten fietsen of een virtuele tuin voor een stadswijk die geen toegang heeft tot de groene ruimte. Geen idee is te groot of klein!

Wie zo’n klein of groot probleem heeft of ziet, kan nu terecht bij Lieven Scheire en zijn team via redactie@sputnik.be.

Het resultaat zien we in de loop van 2018 in het nieuwe Canvas-programma van Lieven.