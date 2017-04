Langverwacht vervolg 'Prison Break' na de zomer bij Q2

Na acht jaar keert de populaire serie 'Prison Break' terug op het scherm. De langverwachte comeback, de start van het vijfde seizoen, maakt vandaag zijn debuut op het Amerikaanse scherm.















De cast bestaat onder andere uit de vertrouwde gezichten van Wentworth Miller, Dominic Purcell en Sarah Wayne Callies. Het nieuwe seizoen van 'Prison Break' telt negen afleveringen.



In het nieuwe seizoen van 'Prison Break' zit, de eerder dood geachte, Michael (Wentworth Miller) vast in een gevangenis in Yemen. Hij wordt echter al snel herenigd met zijn broer Lincoln Burrows (Dominic Purcell) en Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies) om de grootste ontsnapping ooit aan te gaan.



Voor de Vlaamse kijkers is het nog even wachten. Q2 brengt 'Prison Break' pas na de zomer op het scherm.



'Prison Break'

De eerste vier seizoenen van ‘Prison Break’ werden tussen 2005 en 2009 uitgezonden. De serie vertelt het verhaal van een ten onrechte tot de dood veroordeelde man, die alleen op zijn broer kan vertrouwen om uit zijn benarde situatie te ontsnappen. 'Prison Break' werd al snel bekeken door een wereldwijd miljoenenpubliek. 'Prison Break' werd onder meer beloond met twee Golden Globe nominaties en sleepte een People’s Choice Award in de wacht.





'Prison Break', seizoen 5, dit najaar bij Q2.



