Laatste EXIT in 'De Mol' voor de finale

Volgende week is er de finale van deze reeks van 'De Mol' op VIER. En weer zal iemand die eindsprint niet meemaken Wie de aflevering nog niet heeft gezien, stopt nu beter met lezen!

De voorlaatste aflevering van 'De Mol' met de laatste en lastigste eliminatie betekende de exit voor Robin, de 43-jarige laborant uit Holsbeek.

Twee vrouwen Annelies en Eline en één man Davey spelen de finale.

'Ik had wel een voorgevoel', zegt Robin, 'de pasvragen betekenden voor mij het verschil tussen blijven en vertrekken. Ik heb die pasvragen verspeeld en daardoor ook verloren. 'Ik heb mij op niets echt vast gezet, maar heb spontaan gespeeld. Ik moet wel toegeven dat ik een hardnekkige speler ben, ik wilde winnen. Ik wist wel op wie ik moest letten en eigenlijk ben ik toch ook ver geraakt in 'De Mol'.'

'Bij de exit krijg je een ontlading van emoties en ontgoocheling. Je verlaat een groep waar je een hele tijd mee hebt samengeleefd, 24 uur op 24.'

''De Mol' is inderdaad zeer heavy en vermoeiend, zowel fysiek als mentaal. Het is zeer slopend, er komt altijd iets onverwachts om de hoek kijken, je weet nooit wat er gaat gebeuren en waar je voorstaat.'

'Eigenlijk ben ik niet zo emotioneel, maar in 'De Mol' wel. Dat heb ik zelf goed kunnen vaststellen door naar de afleveringen te kijken. Voor mij was 'De Mol' een ongelooflijke belevenis in het gezelschap van enthousiaste mensen en het werd steeds leuker en leuker.

Fanatiek was ik er niet mee bezig, heb mij ook niet speciaal voorbereid en ik had niet een bepaalde strategie, ik wilde gewoon genieten en we zullen wel zien wat het wordt. Wel ben ik er altijd volop voor gegaan en heb niet bepaald gespeeld voor mezelf, maar voor de groep

Ik heb mij ook nooit bewust anders voorgedaan dan ik ben en dat geldt volgens mij ook voor de andere kandidaten die voor het grootste deel toch vooral zichzelf gebleven zijn.'

'Wie 'de mol' is weet ik niet. Bij sommige kandidaten had ik gedacht dat ze er al lang uit zouden zijn, maar ze zitten er nog altijd in', zo besluit Robin.

Volgende week komt de langverwachte ontknoping.