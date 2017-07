Kom naar de audities van 'Belgium's Got Talent' - OPROEP

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2016

Een nieuwe lading uitzonderlijk talent van eigen bodem, Koen en Laura als enthousiast presentatieduo en onze 4 juryleden Niels Destadsbader, Stan Van Samang, An Lemmens en Dan Karaty; allemaal zitten ze klaar om het vijfde seizoen van 'Belgium's Got Talent' feestelijk in gang te trappen met de audities.

Maar het kan pas écht een feest worden als er een enthousiast publiek in de zaal zit.

Wil jij de audities van deze jubileum-editie bijwonen?

Bestel dan snel je gratis tickets!

De opnames van de audities vinden plaats in de Stadsschouwburg in Antwerpen op 23, 25, 26, 29 en 30 augustus.



