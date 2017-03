Kijkcijfers: woensdag 8 en donderdag 9 maart 2017

Woensdag en donderdag viert Europees voetbal hoogtij. En dat zien we in de respectieve kijkcijferlijsten van die dagen. Donderdag start 'Alloo in de Buitenlandse Gevangenis' matig. 'Temptation Island' blijft een VIJF-topper.

Woensdag 8 maart 2017



1. Thuis En 1.246.599 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.030.747 3. Iedereen Beroemd En 990.929 4. Familie VTM 748.121 5. Blokken En 747.112 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 686.020 7. Wonen.tv En 618.995 8. Tegen de Sterren Op VTM 601.819 9. Voetbal: Champions League - 1/8 finale Q2 542.766 10. De Buurtpolitie VTM 537.432 11. Pano En 475.246 12. Temptation Island VIJF 464.947 13. Het Journaal 13.00 uur En 417.874 14. Van Gils & Gasten En 373.891 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 316.085 16. Het Journaal Laat En 281.699 17. Geubels en de Belgen VIER 270.586 18. t Is Gebeurd VIER 262.034 19. Wielrennen: Parijs-Nice En 242.752 20. Astrid VIJF 228.857

Donderdag 9 maart 2017

1. Thuis En 1.212.933 2. Iedereen Beroemd En 852.363 3. Het Journaal 19.00 uur En 828.308 4. Familie VTM 656.390 5. Blokken En 654.484 6. Voetbal: Europa League - 1/8 finale Canvas 628.818 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 595.632 8. Mijn Pop-uprestaurant VTM 494.331 9. De Buurtpolitie VTM 476.433 10. Alles voor de Koers En 460.374 11. Mag ik u Kussen? En 455.331 12. Alloo in de Buitenlandse Gevangenis VTM 378.580 13. Het Journaal 13.00 uur En 357.804 14. Van Gils & Gasten En 355.495 15. Hotel Romantiek VIER 350.250 16. Voetbal: Europa League - 1/8 finale Canvas 350.238 17. Chaussee d Amour VIER 337.171 18. Het Journaal Laat En 285.092 19. Voetbal: Europa League - 1/8 finale Ketnet 262.204 20. Wielrennen: Parijs-Nice En 240.114

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)