Kijkcijfers: woensdag 5 juli 2017

Mooi weer op woensdag en dat betekent dat zo goed als alle kijkcijfers aan de lage kant zijn. Maar de rangorde blijft wel nagenoeg gelijk. Een overzicht van de zonovergoten kijkcijfers.

Woensdag 5 juli 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 681.340 2. Vive le Velo En 655.497 3. F.C. De Kampioenen En 635.026 4. Switch En 619.333 5. Tomtesterom En 561.208 6. Met Vier in Bed VTM 478.406 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 467.926 8. Wielrennen: Ronde van Frankrijk En 406.376 9. De Kotmadam VTM 360.769 10. Het Journaal 13.00 uur En 323.084 11. Wat Als? VTM 307.656 12. De Kliniek VTM 291.957 13. Het Journaal Laat En 270.824 14. Neighbours En 223.031 15. Masterchef, the Professionals En 203.096 16. Dagelijkse Zomerkost En 185.428 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 166.931 18. De Neven van Ozcan Akyol Canvas 159.473 19. Sturm Der Liebe Vitaya 142.544 20. Chef in je Oor VIER 139.690

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)