Kijkcijfers: woensdag 4 oktober 2017

'Voor Hetzelfde Geld' blijft d midweekklassieker bij uitstek. 'Kafka' houdt zich moedig staande, maar 'Bake Off Vlaanderen' moet het onderspit delven.

Woensdag 4 oktober 2017



1. Thuis En 1.164.078 2. Het Journaal 19.00 uur En 922.206 3. Iedereen Beroemd En 846.865 4. Voor Hetzelfde Geld En 764.463 5. Familie VTM 715.834 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 683.330 7. Blokken En 658.944 8. Helden van Hier: In de Lucht VTM 515.400 9. Van Gils & Gasten En 467.348 10. Kafka VTM 436.302 11. De Buurtpolitie VTM 436.018 12. Het Journaal 13.00 uur En 409.309 13. Superhospital En 340.523 14. Het Journaal Laat En 338.941 15. Radio Gaga Canvas 315.839 16. Bake Off Vlaanderen VIER 278.557 17. Telefacts VTM 266.908 18. Gert Late Night VIER 259.444 19. #hetisingewikkeld VIER 256.029 20. De Afspraak Canvas 198.487

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

