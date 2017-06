Kijkcijfers: woensdag 31 mei 2017

'Thuis' haalt het miljoen kijkers nog, maar daarna kiest de Vlaming toch voor een terrasje in plaats van de sofa. Bij VIER zien ze 'Gert Late Night' weer scoren. 'De Uitverkorenen' is niet geworden wat ervan verwacht werd.

Een mening over de kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Woensdag 31 mei 2017



1. Thuis En 1.151.781 2. Over Eten En 790.295 3. Het Journaal 19.00 uur En 729.304 4. Familie VTM 677.290 5. Iedereen Beroemd En 670.844 6. De Club En 587.374 7. Blokken En 555.424 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 551.023 9. Van Gils & Gasten En 423.806 10. Stadion VTM 330.012 11. Helden van Hier: In de Lucht VTM 318.844 12. Het Journaal Laat En 315.369 13. De Uitverkorenen VTM 305.441 14. Gert Late Night VIER 287.797 15. Het Journaal 13.00 uur En 285.702 16. De Buurtpolitie VTM 263.620 17. Geubels en de Belgen VIER 236.274 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 218.608 19. Comedy Kings VIER 178.173 20. De Afspraak Canvas 163.877

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)