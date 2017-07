Kijkcijfers: woensdag 26 juli 2017

De reis van Tom Waes doorheen Albani kon in heruitzending nog eens ruim een half miljoen kijkers boeien. Voor de rest heel gemiddelde, zomerse, kijkcijfers.

Woensdag 26 juli 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 735.485 2. F.C. De Kampioenen En 727.149 3. Dagelijkse Zomerkost En 639.290 4. Switch En 633.319 5. Reizen Waes En 542.821 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 514.257 7. Met Vier in Bed VTM 475.651 8. Riviera En 367.613 9. De Kotmadam VTM 334.822 10. Het Journaal 13.00 uur En 327.183 11. De Kliniek VTM 325.883 12. Het Journaal Laat En 309.181 13. Masterchef, the Professionals En 276.361 14. Wat Als? VTM 275.367 15. Red VTM 229.671 16. Terzake Canvas 216.256 17. Border Security VTM 187.146 18. The Beach Q2 167.830 19. VTM NIEUWS 13.00 UUR VTM 158.116 20. Danny in Arabistan Canvas 145.684

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)