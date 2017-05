Kijkcijfers: woensdag 17 en donderdag 18 mei 2017

'Kan U De Vraag Nog Eens Herhalen?' levert flink wat kijkers in. 'Typisch Mensen' scoort matig, maar toch nog een vierde plaats. 'De Uitverkorenen' verliest terrein, 'Over Eten' doet het weer goed.

Een mening over de kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Woensdag 17 mei 2017



1. Thuis En 1.084.680 2. Over Eten En 751.839 3. Het Journaal 19.00 uur En 728.399 4. Iedereen Beroemd En 658.896 5. Familie VTM 593.729 6. Blokken En 512.338 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 464.943 8. Van Gils & Gasten En 464.771 9. Pano En 426.174 10. Het Journaal 13.00 uur En 350.041 11. De Buurtpolitie VTM 321.195 12. Het Journaal Laat En 289.085 13. De Uitverkorenen VTM 263.156 14. Helden van Hier: In de Lucht VTM 257.052 15. Geubels en de Belgen VIER 253.970 16. Gert Late Night VIER 239.767 17. Stadion VTM 201.656 18. Comedy Kings VIER 184.750 19. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 180.897 20. De Afspraak Canvas 179.171

Donderdag 18 mei 2017

1. Thuis En 1.117.654 2. Het Journaal 19.00 uur En 897.608 3. Iedereen Beroemd En 788.195 4. Typisch Mensen En 649.134 5. Familie VTM 637.470 6. Blokken En 625.778 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 616.015 8. Red Flames En 447.987 9. Van Gils & Gasten En 399.281 10. De Buurtpolitie VTM 358.970 11. Stadion VTM 351.915 12. Pro Deo VTM 343.982 13. Kan U De Vraag Nog Eens Herhalen? VTM 339.698 14. Het Journaal 13.00 uur En 339.335 15. Het Journaal Laat En 313.644 16. Gert Late Night VIER 232.858 17. Border Security VTM 215.832 18. Control Pedro VIER 214.515 19. Perfect? VIER 213.592 20. Insurgent Q2 189.164

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)