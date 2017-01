Kijkcijfers: woensdag 11 en donderdag 12 januari 2017

Een dubbele portie kijkcijfers, dat had je nog van ons te goed. 'Thuis' is niet meteen van plan om de leiderspositie af te geven. 'Groeten Uit' doet het nog beter dan bij de eerste aflevering. 'De Fiscus' haalt het miljoen kijkers net niet.

Woensdag 11 januari 2017



1. Thuis En 1.312.199 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.220.447 3. Allemaal Chris VTM 1.082.955 4. Iedereen Beroemd En 1.076.170 5. De Fiscus En 973.093 6. Blokken En 845.793 7. Familie VTM 743.605 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 631.715 9. M/V van het Jaar En 522.273 10. Wij Willen Ook Werken En 486.518 11. Het Journaal 13.00 uur En 468.290 12. Het Journaal Laat En 432.363 13. Planet Earth II Canvas 350.397 14. Dynamo: Magician Impossible VTM 315.857 15. Ligt er Flan op de Mont Blanc VTM 297.948 16. Neighbours En 245.657 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 234.094 18. De Ideale Wereld Canvas 227.936 19. Telefacts VTM 205.505 20. Sturm Der Liebe Vitaya 190.910

Donderdag 12 januari 2017



1. Thuis En 1.315.642 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.212.340 3. Iedereen Beroemd En 1.053.231 4. Groeten Uit... VTM 980.784 5. Blokken En 889.372 6. De Kroongetuigen VTM 795.925 7. Familie VTM 769.924 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 760.098 9. De Allesweter En 694.357 10. Het Eiland En 570.214 11. M/V van het Jaar En 446.935 12. Het Journaal 13.00 uur En 443.253 13. Het Journaal Laat En 355.889 14. Ligt er Flan op de Mont Blanc? VTM 315.675 15. Neighbours En 228.709 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 204.796 17. De Afspraak Canvas 197.948 18. De Ideale Wereld Canvas 192.964 19. Komen Eten VIER 182.128 20. Sturm Der Liebe Vitaya 176.622

