Kijkcijfers: Valentijn beste dag ooit voor vrouwenzender TLC

Vrouwenzender TLC beleefde dinsdag 14 februari een hoogdag. 'De dag van de liefde' bracht het beste dagresultaat ooit met zich mee, goed voor maar liefst 5,4% marktaandeel op vrouwen 18-44.

In de ochtend haalde het populaire programma 'Say Yes to the Dress' meer dan 56% marktaandeel en 1,9% rating op de vrouwen doelgroep. Vooral de voormiddag scoorde goed, tussen 7.00 en 13.00 uur haalde de themazender meer dan 20% marktaandeel en in de vroege vooravond (16u-18u30) stegen verschillende programma's mooi boven 10% marktaandeel uit.

In volle prime kende het programma 'Body Fixers' zo'n 1,9% marktaandeel (vrouwen 18-44) gevolgd door 'Tattoo Fixers' met 2,8%. De TLC-avond werd afgesloten met 'Body Bizare', goed voor 4,1% marktaandeel.

TLC kent sinds het begin van dit jaar een aanzienlijke groei van 51% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.