Kijkcijfers: maandag 9 & dinsdag 10 oktober 2017

Op dinsdag zorgen de Rode Duivels op En nog eens voor een goeie, ouderwetse miljoenenscore. 'Thuis' houdt dat miljoenencijfer aan op een tweede plaats, net als 'Het Journaal'. En maandag ziet VTM 'Hoe Zal Ik Het Zeggen' puik debuteren.



Een mening over de kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Maandag 9 oktober 2017



1. Thuis En 1.269.651 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.074.066 3. Iedereen Beroemd En 1.016.791 4. Familie VTM 754.385 5. De Helden van Arnout En 703.694 6. Blokken En 658.860 7. Hoe Zal Ik Het Zeggen? VTM 651.417 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 606.192 9. Buurman, Wat Doet U Nu? En 587.813 10. Spitsbroers VTM 465.832 11. De Buurtpolitie VTM 456.934 12. Camping Karen & James VIER 452.160 13. Van Gils & Gasten En 400.981 14. Het Journaal 13.00 uur En 390.999 15. De Kust is Veilig VIER 296.751 16. Het Journaal Laat En 285.661 17. Gert Late Night VIER 284.683 18. Extra Time Canvas 237.541 19. Allah in Europa Canvas 225.092 20. De Afspraak Canvas 208.235

Dinsdag 10 oktober 2017

1. Voetbal: Rode Duivels En 1.438.809 2. Thuis En 1.159.458 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.112.264 4. Voetbal: Rode Duivels (voorbeschouwing) En 955.729 5. Blokken En 765.376 6. Familie VTM 720.032 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 652.230 8. Het Journaal Laat En 467.052 9. De Buurtpolitie VTM 426.980 10. Het Journaal 13.00 uur En 402.443 11. De Rechtbank VIER 360.512 12. The Wall VTM 358.194 13. Niveau 4 VIER 253.428 14. Telefacts VTM 248.477 15. Gert Late Night VIER 242.908 16. Terzake Canvas 225.200 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 217.060 18. Huizenjagers VIER 195.236 19. De Afspraak Canvas 178.036 20. Sturm Der Liebe Vitaya 176.878

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)