Kijkcijfers: maandag 7 augustus 2017

Eindelijk nog eens wat nieuws onder de zon, in het midden van een dode tv-zomer. 'Miljonair' debuteert niet slecht, maar 'Met Vier in Bed' haalt toch nog meer kijkers. Aan de top van het klassement blijft En de scepter zwaaien.

Een mening over de kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Maandag 7 augustus 2017



1. F.C. De Kampioenen En 749.958 2. Het Journaal 19.00 uur En 703.701 3. Switch En 664.633 4. Dagelijkse Zomerkost En 604.550 5. Met Vier in Bed VTM 568.430 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 508.645 7. Miljonair VTM 486.653 8. De Kotmadam VTM 376.024 9. Aspe VTM 331.702 10. Alles voor de Koers En 297.204 11. Riviera En 289.794 12. Het Journaal 13.00 uur En 288.117 13. De Kliniek VTM 281.105 14. Londen Zoo En 275.492 15. Extra Time Canvas 233.098 16. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 189.082 17. Wild Thailand Canvas 170.544 18. Neighbours En 169.244 19. Atletiek: WK Londen En 150.231 20. Rush Hour VIER 148.405

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)