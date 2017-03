Kijkcijfers: maandag 27 en dinsdag 28 maart 2017

Op maandag scoort 'De Mol' goed, al keken veel kijkers uitgesteld en dat is niet meteen wat adverteerders graag zien gebeuren. Dinsdag speelden de Rode Duivels, sinds lang nog eens weggestopt op Canvas. Het was ook 'maar' vriendschappelijk, dus geen recordcijfer. Al drukt de match wel een stempel op alle andere cijfers van die avond.



Maandag 27 maart 2017



1. Thuis En 1.160.152 2. De Mol VIER 1.130.263 3. Blind Getrouwd VTM 865.849 4. Iedereen Beroemd En 859.656 5. Het Journaal 19.00 uur En 825.184 6. Familie VTM 726.482 7. De Noodcentrale En 716.957 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 631.955 9. Blokken En 549.099 10. De Buurtpolitie VTM 431.096 11. Topservice En 412.885 12. Tom Boonen: My Ride, My Fight, My Life VTM 397.817 13. Van Gils & Gasten En 367.647 14. Het Journaal 13.00 uur En 352.272 15. Auwch_ VIER 343.272 16. Sofie in de Keuken van VTM 254.340 17. Extra Time Canvas 240.727 18. Het Journaal Laat En 219.810 19. De Kleedkamer Canvas 212.494 20. De Afspraak Canvas 198.845

Dinsdag 28 maart 2017

1. Thuis En 1.177.285 2. Goed Volk En 941.758 3. Familie VTM 700.694 4. Iedereen Beroemd En 695.283 5. Het Journaal 19.00 uur En 602.433 6. Voetbal: Rusland-Belgi Canvas 566.571 7. Zie Mij Graag En 561.793 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 499.955 9. Blokken En 494.180 10. Mijn Pop-uprestaurant VTM 456.680 11. Van Gils & Gasten En 454.777 12. Voetbal: omkadering Canvas 429.728 13. De Buurtpolitie VTM 366.255 14. The Sky is the Limit VIER 326.724 15. Het Journaal Laat En 314.399 16. Stukken van Mensen VIER 310.251 17. Moerkerke en de Vrouwen VTM 304.315 18. Het Journaal 13.00 uur En 272.856 19. Wielrennen: 3-daagse En 263.973 20. De Afspraak Canvas 211.397

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)