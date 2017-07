Kijkcijfers: maandag 26 juni 2017

De zomer is ingegaan op En, dus geen 'Thuis' en het bijhorende 1,2 miljoen kijkers meer in de lijst. Maar 'F.C. De Kampioenen' toont zich een waardige invaller. 'Chef in je Oor' start zeer bescheiden op VIER. Bij 'Familie' stijgt de spanning n het aantal kijkers.

Maandag 26 juni 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 777.828 2. Familie VTM 731.780 3. F.C. De Kampioenen En 728.528 4. Switch En 658.261 5. Met Vier in Bed VTM 561.052 6. Op Weg met Jan En 532.215 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 511.913 8. De Club En 481.229 9. Aspe VTM 399.594 10. De Buurtpolitie VTM 386.889 11. De Kotmadam VTM 366.087 12. Het Journaal 13.00 uur En 340.936 13. London Zoo En 264.458 14. De Afspraak Canvas 213.709 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 200.239 16. Border Security VTM 191.300 17. Terzake Canvas 182.786 18. Iedereen Beroemd En 165.507 19. Chef in je oor VIER 163.621 20. Stolen VIER 155.869

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)