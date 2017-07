Kijkcijfers: maandag 24 juli 2017

Veel aandacht maandag voor de EK-wedstrijd van de Belgian Red Flames. Mooi cijfer ook voor 'VTM NIEUWS'. VIER heeft het moeilijk deze zomer. De zender staat helemaal onderaan de lijst met een film.

Maandag 24 juli 2017



1. Voetbal: EK dames En 892.180 2. Het Journaal 19.00 uur En 813.681 3. Voetbal: EK dames En 740.874 4. Switch En 726.934 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 557.339 6. Met Vier in Bed VTM 463.443 7. De Kotmadam VTM 406.438 8. Het Journaal Laat En 395.818 9. Aspe VTM 374.049 10. Het Journaal 13.00 uur En 367.936 11. De Kliniek VTM 353.001 12. London Zoo En 298.550 13. Wat Als? VTM 275.269 14. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 230.996 15. Border Security VTM 229.224 16. Wild Thailand Canvas 196.198 17. Terzake Canvas 173.180 18. Britain s Biggest SuperYachts, Chasing Perfection Canvas 172.407 19. Danny in Arabistan Canvas 166.962 20. Guess Who VIER 137.814

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)