Kijkcijfers: maandag 21 augustus 2017

Hoewel een klinkende overwinning van onze Belgische mannen was de Belgi - Nederland op het EK Hockey op En geen hoogvlieger qua kijkcijfers. VTM profiteert daarvan en pakt een aantal extra top 10 plaatsen. Op VIER start 'Huizenjacht' bescheiden.

Een mening over de kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Maandag 21 augustus 2017



1. Het Journaal 19.00 uur En 897.003 2. Dagelijkse Zomerkost En 778.196 3. Met Vier in Bed VTM 602.178 4. Miljonair VTM 576.604 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 570.525 6. De Kotmadam VTM 516.541 7. EK Hockey En 395.519 8. Het Journaal 13.00 uur En 376.356 9. De Kliniek VTM 350.668 10. London Zoo En 347.013 11. Extra Time Canvas 321.024 12. Aspe VTM 296.466 13. Wielrennen: Vuelta En 259.761 14. Wild Mexico Canvas 257.209 15. Border Security VTM 223.321 16. 7 Seconds Q2 220.187 17. Terzake Canvas 216.739 18. Crossing Lines En 213.299 19. Huizenjagers VIER 192.177 20. Buurman, Wat Doet U Nu? En 184.065

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)