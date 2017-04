Kijkcijfers: maandag 10 en dinsdag 11 april 2017

Het tweede seizoen van 'Jani Gaat...' is erg matig gestart op VIER. 'Liefde voor Muziek' doet het wel erg goed. Op dinsdag scoort Meus weer met 'Goed Volk' op En.

Maandag 10 april 2017



1. Thuis En 1.148.612 2. Het Journaal 19.00 uur En 929.820 3. Iedereen Beroemd En 920.012 4. De Noodcentrale En 890.360 5. Liefde voor Muziek VTM 747.366 6. Familie VTM 676.071 7. Blokken En 632.630 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 607.473 9. Topservice En 547.468 10. Tom Boonen: My Ride, My Fight, My Life VTM 504.676 11. Het Journaal 13.00 uur En 487.598 12. Cath & Gasten En 371.085 13. De Buurtpolitie VTM 359.977 14. Jani Gaat... VIER 316.809 15. Het Journaal Laat En 274.106 16. Auwch_ VIER 252.696 17. Extra Time Canvas 215.128 18. Sofie in de Keuken Van VTM 212.359 19. VTM NIEUWS 13.00 UUR VTM 202.402 20. Alles voor Tom En 182.307

Dinsdag 11 april 2017



1. Thuis En 1.076.561 2. Goed Volk En 918.935 3. Het Journaal 19.00 uur En 852.782 4. Iedereen Beroemd En 838.763 5. Familie VTM 604.174 6. Blokken En 597.401 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 544.804 8. Zie Mij Graag En 475.573 9. Voetbal: Champions League 1/4 finale Q2 409.734 10. Stukken van Mensen VIER 409.494 11. Het Journaal 13.00 uur En 406.629 12. De Buurtpolitie VTM 404.489 13. Het Journaal Laat En 386.049 14. Mijn Pop-uprestaurant VTM 377.066 15. Cath & Gasten En 348.554 16. The Sky is the Limit VIER 293.128 17. Moerkerke en de Vrouwen VTM 280.464 18. Sofie in de Keuken Van VTM 195.688 19. Sturm Der Liebe Vitaya 173.169 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 168.321

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)