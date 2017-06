Kijkcijfers: donderdag 8 juni 2017

Met het warme weer en de helft van de zenders al op zomerritme, heeft dat zo zijn effect op de kijkcijfers. 'Thuis blijft wel nog het miljoen halen, maar daarna vluchten veel mensen weer het terras op. 'Familie' houdt zijn gemiddelde mooi aan.



Een mening over de kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Donderdag 8 juni 2017



1. Thuis En 1.157.113 2. Het Journaal 19.00 uur En 858.952 3. Iedereen Beroemd En 851.037 4. Familie VTM 669.299 5. Blokken En 567.614 6. Typisch Mensen En 540.224 7. Met Vier in Bed VTM 507.388 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 498.877 9. Van Gils & Gasten En 492.208 10. De Club En 434.886 11. Het Journaal Laat En 400.012 12. De Buurtpolitie VTM 331.048 13. Het Journaal 13.00 uur En 328.977 14. De Kotmadam VTM 328.279 15. De Afspraak Canvas 256.249 16. Telefacts Zomer VTM 249.431 17. Perfect? VIER 192.628 18. Terzake Canvas 182.877 19. Wielrennen: Dauphin En 171.418 20. Control Pedro VIER 164.671

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)