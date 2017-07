Kijkcijfers: donderdag 6 juli 2017

De volledige top vijf is donderdag van En. Pas na 'F.C. De Kampioenen' zoekt het gros van de Vlamingen andere oorden op. Canvas doet het niet slecht met de reportagereeks 'De Neven van Ozcan Akyol'. Op VIER scoort de herhaling van 'The Sky is the Limit' het best.



Donderdag 6 juli 2017



1. F.C. De Kampioenen En 711.395 2. Het Journaal 19.00 uur En 710.695 3. Dagelijkse Zomerkost En 690.997 4. Vive le Velo En 654.367 5. Switch En 595.274 6. Met Vier in Bed VTM 563.798 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 511.374 8. Wielrennen: Ronde van Frankrijk En 385.161 9. Typisch Mensen En 377.864 10. Het Journaal 13.00 uur En 367.407 11. De Kotmadam VTM 340.871 12. ... voor Dummies VTM 338.714 13. Het Journaal Laat En 328.559 14. Telefacts Zomer VTM 319.566 15. De Kliniek VTM 285.556 16. Masterchef, the Professionals En 282.046 17. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 172.398 18. Terzake Canvas 169.043 19. De Neven van Ozcan Akyol Canvas 163.717 20. The Sky is the Limit VIER 158.204

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)