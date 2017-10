Kijkcijfers: donderdag 5 oktober 2017

'Voor de Leeuwen' valt uit de top 10. Een grote verrassing is dat niet. Het franstalige 'Appel d'Urgence' doet zelfs beter. Bij VTM doet 'Het Lichaam van Coppens' het weer goed. 'De Recherche' is het best bekeken programma op VIER.



Donderdag 5 oktober 2017



1. Thuis En 1.210.381 2. Het Journaal 19.00 uur En 989.684 3. Iedereen Beroemd En 884.675 4. Blokken En 663.049 5. Familie VTM 655.551 6. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 634.060 7. Het Lichaam van Coppens VTM 549.576 8. De Buurtpolitie VTM 443.937 9. Alloo in de Nacht VTM 436.707 10. Appel d Urgence En 433.129 11. Voor de Leeuwen En 426.763 12. Van Gils & Gasten En 378.631 13. Het Journaal 13.00 uur En 358.306 14. Het Journaal Laat En 290.799 15. De Recherche VIER 280.647 16. Zo Man Zo Vrouw VIJF 254.440 17. Gert Late Night VIER 229.656 18. Help, Mijn Man is een Klusser VIJF 202.405 19. VTM NIEUWS 13.00 UUR VTM 195.777 20. Sturm Der Liebe Vitaya 183.705

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)