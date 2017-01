Kijkcijfers: donderdag 29 & vrijdag 30 december 2016

Je hebt er even moeten op wachten, maar nu zijn ook de kijkcijfers van afgelopen donderdag en vrijdag er. 'Familie' scoort erg goed met de jubileumaflevering. En VIER haalt veel kijkers met 'Frozen'.





Een mening over de kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.

Donderdag 29 december 2016



1. Thuis En 1.328.434 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.176.817 3. Iedereen Beroemd En 1.098.428 4. Blokken En 855.712 5. Familie VTM 677.722 6. De Allesweter En 676.822 7. Het Lichaam van Coppens VTM 663.228 8. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 630.659 9. Sporza En 581.824 10. Het Eiland En 564.910 11. M/V van het Jaar En 504.631 12. Het Journaal 13.00 uur En 485.398 13. De Buurtpolitie VTM 449.540 14. Het Journaal Laat En 377.265 15. Special Forces VTM 354.548 16. Neighbours En 270.117 17. Sportzomer En 260.926 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 196.580 19. Chicago Fire VTM 183.023 20. Achter de Rug VIER 181.119

Vrijdag 30 december 2016



1. Thuis En 1.260.786 2. Belgium s Got Talent VTM 1.145.354 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.040.353 4. Iedereen Beroemd En 971.719 5. Familie VTM 916.042 6. Blokken En 776.429 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 650.659 8. Marina En 595.668 9. De Buurtpolitie VTM 465.199 10. Het Journaal 13.00 uur En 392.841 11. Brico Cross Bredene VTM 387.429 12. Frozen VIER 248.942 13. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 227.182 14. Downton Abbey En 223.100 15. Het Journaal Laat En 220.920 16. Border Security (AUS) VTM 169.526 17. Braveheart Q2 160.491 18. Sturm Der Liebe Vitaya 141.969 19. De Pen en het Zwaard Canvas 139.973 20. Paardensport. Jumping Mechelen VTM 138.030

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)