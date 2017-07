Kijkcijfers: donderdag 27 juli 2017

Weinig nieuws onder de zon bij de kijkcijfers. Dat kan ook moeilijk anders met een zomer waarin op het scherm bijna alleen herhalingen te zien zijn. Maar juli zit er bijna op, het aftellen naar het najaar kan bijna beginnen.



Donderdag 27 juli 2017



1. F.C. De Kampioenen En 865.090 2. Het Journaal 19.00 uur En 803.477 3. Switch En 641.049 4. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 506.709 5. Met Vier in Bed VTM 501.892 6. Riviera En 470.235 7. Het Huis En 415.398 8. De Kotmadam VTM 393.102 9. De Kliniek VTM 331.773 10. Het Journaal 13.00 uur En 323.784 11. Het Journaal Laat En 322.649 12. Telefacts Zomer VTM 290.209 13. Masterchef, the Professionals En 288.783 14. ... voor Dummies VTM 284.061 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 229.472 16. Border Security VTM 201.210 17. Left Behind Q2 200.168 18. Terzake Canvas 149.280 19. Neighbours En 139.064 20. Chicago Fire VTM 134.701

