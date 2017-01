Kijkcijfers: donderdag 26 januari 2017

Ook de laatste aflevering van het nostalgische 'Groeten Uit...' doet het goed. En daar profiteert 'De Kroongetuigen' van mee. 'Van Gils & Gasten' haalt het half miljoen kijkers net niet, 'Thuis' scoort als vanouds.

Donderdag 26 januari 2017



1. Thuis En 1.325.934 2. Iedereen Beroemd En 1.130.987 3. Het Journaal 19.00 uur En 1.118.661 4. Groeten Uit... VTM 953.730 5. Familie VTM 817.519 6. Blokken En 788.492 7. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 684.981 8. De Allesweter En 659.438 9. De Kroongetuigen VTM 643.162 10. Het Eiland En 500.495 11. Van Gils & Gasten En 427.531 12. Stadion VTM 387.809 13. Het Journaal 13.00 uur En 370.892 14. Ligt er Flan op de Mont Blanc? VTM 323.144 15. Het Journaal Laat En 301.057 16. Extra Time Cross Canvas 275.725 17. De Afspraak Canvas 260.822 18. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 239.363 19. De Ideale Wereld Canvas 206.016 20. Neighbours En 195.706

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)