Kijkcijfers: donderdag 2 maart 2017

'Familie' pakt een mooie vierde plaats. 'Mag ik u Kussen?' staat opnieuw in de top 10. 'Hotel Rmantiek' haalt die top net niet. 'Chausse d'Amour' levert kijkers in. 'Thuis' blijft eenzaam aan de top.

Donderdag 2 maart 2017



1. THUIS En 1.265.550 2. HET 7 UUR-JOURNAAL En 1.053.489 3. IEDEREEN BEROEMD En 941.915 4. FAMILIE VTM 739.651 5. BLOKKEN En 737.934 6. NIEUWS 19U VTM VTM 657.801 7. ALLES VOOR DE KOERS En 608.006 8. MIJN POP-UP RESTAURANT VTM 532.929 9. MAG IK U KUSSEN? En 522.268 10. DE BUURTPOLITIE VTM 479.600 11. HOTEL ROMANTIEK VIER 470.968 12. DE KROONGETUIGEN VTM 436.809 13. HET 1 UUR-JOURNAAL En 399.620 14. CHAUSSEE D AMOUR VIER 389.245 15. CATH & GASTEN En 362.013 16. HET JOURNAAL LAAT En 330.220 17. SOFIE IN DE KEUKEN VAN... VTM 239.230 18. OP ZOEK NAAR FRANKRIJK Canvas 224.040 19. NIEUWS 13U VTM VTM 198.962 20. NEIGHBOURS En 181.807

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)