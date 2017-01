Kijkcijfers: dinsdag 3 januari 2017

Tom Waes, het 'Jerommeke' van de Vlaamse tv, lokt meer dan een miljoen kijkers naar 'Het Huis'. Ook weer een mooi resultaat voor 'Familie'. Maar 'Thuis' blijft de absolute favoriet.



Dinsdag 3 januari 2017



1. Thuis En 1.356.521 2. Het Journaal 19.00 uur En 1.229.894 3. Het Huis En 1.181.895 4. Iedereen Beroemd En 1.173.030 5. Blokken En 900.909 6. Familie VTM 797.019 7. Rijker dan je Denkt? VTM 776.830 8. The Missing En 737.222 9. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 730.138 10. Alloo Bij... VTM 687.917 11. Het Journaal 13.00 uur En 524.523 12. M/V van het Jaar En 514.706 13. Het Journaal Laat En 393.788 14. Ligt er Flan op de Mont Blanc? VTM 377.050 15. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 238.167 16. Neighbours En 226.078 17. De Recherche VIER 196.205 18. Dantes Peak VTM 183.244 19. Border Security (AUS) VTM 178.051 20. Sturm Der Liebe Vitaya 172.558

