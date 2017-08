Kijkcijfers: dinsdag 29 augustus 2017

Het nieuwe tv-seizoen komt sputterend op gang. En daar heeft het mooie zomerweer van de afgelopen dagen iets mee te maken. Hierdoor mist vooral 'Bargoens' op En zijn start.





1. Thuis En 1.083.735 2. Het Journaal 19.00 uur En 717.494 3. Familie VTM 636.178 4. Iedereen Beroemd En 614.339 5. VTM NIEUWS 19.00 uur VTM 560.030 6. De Rechtbank VIER 502.558 7. Bargoens En 454.115 8. Met Vier in Bed VTM 450.312 9. Blokken En 428.932 10. Diana, 7 Dagen En 417.894 11. De Kotmadam VTM 397.658 12. Telefacts Zomer VTM 360.351 13. Het Journaal Laat En 352.884 14. De Buurtpolitie VTM 350.232 15. De Club En 335.605 16. Het Journaal 13.00 uur En 278.024 17. Hitler and Churchill, The Eagle and the Lion Canvas 248.317 18. Wielrennen: Vuelta En 236.797 19. Niveau 4 VIER 236.127 20. VTM NIEUWS 13.00 uur VTM 188.016

Specificaties:

- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel

- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen

- Programma's langer dan 15 minuten

- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...

- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.

- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.

TVvisie publiceert ook wekelijks de CIM top 20, waar we telkens de LIVE+6 cijfers brengen. Die rekenen ook het uitgesteld kijken via video, DVD-recorder of digibox mee.

Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)

